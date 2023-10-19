Следователи придут в челябинский детсад, где малыша кормили из мусорного ведра

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Обыски штаба Навального. Тюмень, следственный комитет, газель
По признакам преступления сотрудниками СКР была организована доследственная проверка Фото:

Сотрудники СКР проверят информацию о том, что в детском саду Челябинска воспитательница заставила ребенка есть из мусорного ведра. Об этом сообщили 19 октября в пресс-службе регионального управления ведомства.

«В Челябинской области проводится проверка по информации из соцмедиа. В ходе мониторинга СМИ и социальных сетей выявлена публикация об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья в одном из детских садов города Челябинска, повлекших, нарушение прав малолетних», — заявили в пресс-службе ведомства.

По данному факту организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ, а именно за выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Следователями СК России будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также будет дана оценка действиям работников дошкольного учреждения.

Ранее челябинка обвинила воспитательницу детского сада в том, что она издевалась над ее 6-летним сыном. Работающая в дошкольном учреждении женщина пыталась накормить его хлебом из мусорного ведра.

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Сотрудники СКР проверят информацию о том, что в детском саду Челябинска воспитательница заставила ребенка есть из мусорного ведра. Об этом сообщили 19 октября в пресс-службе регионального управления ведомства. «В Челябинской области проводится проверка по информации из соцмедиа. В ходе мониторинга СМИ и социальных сетей выявлена публикация об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья в одном из детских садов города Челябинска, повлекших, нарушение прав малолетних», — заявили в пресс-службе ведомства. По данному факту организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ, а именно за выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Следователями СК России будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также будет дана оценка действиям работников дошкольного учреждения. Ранее челябинка обвинила воспитательницу детского сада в том, что она издевалась над ее 6-летним сыном. Работающая в дошкольном учреждении женщина пыталась накормить его хлебом из мусорного ведра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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