Следователи придут в челябинский детсад, где малыша кормили из мусорного ведра

По признакам преступления сотрудниками СКР была организована доследственная проверка Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Сотрудники СКР проверят информацию о том, что в детском саду Челябинска воспитательница заставила ребенка есть из мусорного ведра. Об этом сообщили 19 октября в пресс-службе регионального управления ведомства.

«В Челябинской области проводится проверка по информации из соцмедиа. В ходе мониторинга СМИ и социальных сетей выявлена публикация об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья в одном из детских садов города Челябинска, повлекших, нарушение прав малолетних», — заявили в пресс-службе ведомства.

По данному факту организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ, а именно за выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Следователями СК России будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также будет дана оценка действиям работников дошкольного учреждения.

Ранее челябинка обвинила воспитательницу детского сада в том, что она издевалась над ее 6-летним сыном. Работающая в дошкольном учреждении женщина пыталась накормить его хлебом из мусорного ведра.