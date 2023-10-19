Челябинка обвинила воспитателя детсада в том, что та кормила сына из мусорного ведра

Челябинка обвинила воспитателя в издевательствах над ее 6-летним сыном
© Служба новостей «URA.RU»
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Новый детский сад «Вишенка». Челябинск, ребенок, малыш, мальчик, дитя, нацпроекты, детский сад вишенка
Мать мальчика обратилась в детский сад, СМИ и прокуратуру Фото:

Челябинка обвинила воспитательницу детского сада в том, что она издевалась над ее 6-летним сыном. Женщина пыталась накормить его хлебом из мусорного ведра. Случай попал на камеру видеонаблюдения.

«Сын вечером того дня дома нам сказал: „Мама, папа, я кое-что вам расскажу. Меня Алла Николаевна заставила есть хлеб из мусорного ведра и меня вырвало“. На видеозаписи можно увидеть, как воспитатель в хозяйственных перчатках передает хлеб моему ребенку и садит его за стол. Хлеб может быть хоть откуда. Кроме того, четко видно, как воспитатель подталкивала моего ребенка.», — рассказала мама мальчика.

Как сообщает издание «74.ру», для защиты своего ребенка мама мальчика обратилась в прокуратуру и в СМИ. Также женщина позвонила заведующей детского сада № 52 на улице Красной, где все произошло, и попросила принять меры.

Как рассказала URA.RU заведующая детского сада Кира Запорожец, она знает о случившемся инциденте, мама мальчика действительно к ней обращалась. В детском саду будут разбираться, но не имеют права уволить воспитателя за такой поступок.

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Челябинка обвинила воспитательницу детского сада в том, что она издевалась над ее 6-летним сыном. Женщина пыталась накормить его хлебом из мусорного ведра. Случай попал на камеру видеонаблюдения. «Сын вечером того дня дома нам сказал: „Мама, папа, я кое-что вам расскажу. Меня Алла Николаевна заставила есть хлеб из мусорного ведра и меня вырвало“. На видеозаписи можно увидеть, как воспитатель в хозяйственных перчатках передает хлеб моему ребенку и садит его за стол. Хлеб может быть хоть откуда. Кроме того, четко видно, как воспитатель подталкивала моего ребенка.», — рассказала мама мальчика. Как сообщает издание «74.ру», для защиты своего ребенка мама мальчика обратилась в прокуратуру и в СМИ. Также женщина позвонила заведующей детского сада № 52 на улице Красной, где все произошло, и попросила принять меры. Как рассказала URA.RU заведующая детского сада Кира Запорожец, она знает о случившемся инциденте, мама мальчика действительно к ней обращалась. В детском саду будут разбираться, но не имеют права уволить воспитателя за такой поступок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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