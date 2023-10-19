Минторг Казахстана сделал заявление о запрете экспорта товаров в РФ

Минторг: Казахстан не запрещал экспорт товаров в РФ из-за санкций
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, кпп, граница, пограничная зона, пограничники, досмотр автомобиля, граница казахстана
Казахстан опроверг сообщения о якобы введенном запрете экспорта 106 видов товаров в РФ Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Власти Казахстана не водили запрет на экспорт товаров в Россию из-за санкций. Об этом сообщило Министерство торговли и интеграции республики.

«Касательно распространяемой в СМИ информации о запрете на продажу России 106 видов товаров Министерство торговли и интеграции РК официально заявляет о ее некорректности», — сообщается на сайте Минторга страны. В заявлении отмечается, что регулирование торговых отношений с Россией проходит в соответствии с положениями Договора о Евразийском экономическом союзе.

В тексте указано, что страна осуществляет экспортный контроль товаров «двойного назначения» уже свыше 20 лет. Это также отвечает международным обязательствам по экспортному контролю Казахстана.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Казахстан якобы перестал экспортировать в Россию 106 видов товаров из-за западных санкций. Среди «запрещенных к экспорту» предметов были указаны дроны, чипы и специализированная электроника.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Казахстана не водили запрет на экспорт товаров в Россию из-за санкций. Об этом сообщило Министерство торговли и интеграции республики. «Касательно распространяемой в СМИ информации о запрете на продажу России 106 видов товаров Министерство торговли и интеграции РК официально заявляет о ее некорректности», — сообщается на сайте Минторга страны. В заявлении отмечается, что регулирование торговых отношений с Россией проходит в соответствии с положениями Договора о Евразийском экономическом союзе. В тексте указано, что страна осуществляет экспортный контроль товаров «двойного назначения» уже свыше 20 лет. Это также отвечает международным обязательствам по экспортному контролю Казахстана. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Казахстан якобы перестал экспортировать в Россию 106 видов товаров из-за западных санкций. Среди «запрещенных к экспорту» предметов были указаны дроны, чипы и специализированная электроника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...