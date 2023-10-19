Минторг Казахстана сделал заявление о запрете экспорта товаров в РФ

Минторг: Казахстан не запрещал экспорт товаров в РФ из-за санкций

19 октября 2023 в 22:35 Размер текста - 17 +

Казахстан опроверг сообщения о якобы введенном запрете экспорта 106 видов товаров в РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти Казахстана не водили запрет на экспорт товаров в Россию из-за санкций. Об этом сообщило Министерство торговли и интеграции республики. «Касательно распространяемой в СМИ информации о запрете на продажу России 106 видов товаров Министерство торговли и интеграции РК официально заявляет о ее некорректности», — сообщается на сайте Минторга страны. В заявлении отмечается, что регулирование торговых отношений с Россией проходит в соответствии с положениями Договора о Евразийском экономическом союзе. В тексте указано, что страна осуществляет экспортный контроль товаров «двойного назначения» уже свыше 20 лет. Это также отвечает международным обязательствам по экспортному контролю Казахстана. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Казахстан якобы перестал экспортировать в Россию 106 видов товаров из-за западных санкций. Среди «запрещенных к экспорту» предметов были указаны дроны, чипы и специализированная электроника.

Власти Казахстана не водили запрет на экспорт товаров в Россию из-за санкций. Об этом сообщило Министерство торговли и интеграции республики. «Касательно распространяемой в СМИ информации о запрете на продажу России 106 видов товаров Министерство торговли и интеграции РК официально заявляет о ее некорректности», — сообщается на сайте Минторга страны. В заявлении отмечается, что регулирование торговых отношений с Россией проходит в соответствии с положениями Договора о Евразийском экономическом союзе. В тексте указано, что страна осуществляет экспортный контроль товаров «двойного назначения» уже свыше 20 лет. Это также отвечает международным обязательствам по экспортному контролю Казахстана. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Казахстан якобы перестал экспортировать в Россию 106 видов товаров из-за западных санкций. Среди «запрещенных к экспорту» предметов были указаны дроны, чипы и специализированная электроника.