Казахстан перестал отправлять в Россию 106 продуктов из-за санкций

Казахстан перестал экспортировать в Россию 106 товаров из-за западных санкций, среди которых дроны, чипы и электроника. Об этом сообщил вице-министр торговли и интеграции республики Кайрат Торебаев в кулуарах Сената.
«Это 106 различных продуктов. Мы полностью ограничили их экспорт. Это товары военного назначения. Например, дроны, внутренние детали, специализированная электроника, чипы и аналогичная продукция», — сказал Кайрат Торебаев. Его слова передает издание Zakon.
Ранее президент Казахстана Касым Жомарт Токаев на мероприятии с канцлером ФРГ Олафом Шольцем пообещал соблюдать западные санкции в отношении России. Спустя время он все же уточнил, что его страна сотрудничает с российской стороной и держится курса на развитие отношений. Накануне же Токаев вновь высказался о санкциях — на этот раз он отметил, что выступает против применения экономических санкций, которые оказывают негативное влияние на глобальную торговлю.
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