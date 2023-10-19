Казахстан перестал отправлять в Россию 106 продуктов из-за санкций

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Подготовка операторов FPV-дронов. Екатеринбург, квадрокоптер, квадрик, дрон
В числе товаров, которые Казахстан отказался поставлять России, оказались дроны Фото:

Казахстан перестал экспортировать в Россию 106 товаров из-за западных санкций, среди которых дроны, чипы и электроника. Об этом сообщил вице-министр торговли и интеграции республики Кайрат Торебаев в кулуарах Сената.

«Это 106 различных продуктов. Мы полностью ограничили их экспорт. Это товары военного назначения. Например, дроны, внутренние детали, специализированная электроника, чипы и аналогичная продукция», — сказал Кайрат Торебаев. Его слова передает издание Zakon.

Ранее президент Казахстана Касым Жомарт Токаев на мероприятии с канцлером ФРГ Олафом Шольцем пообещал соблюдать западные санкции в отношении России. Спустя время он все же уточнил, что его страна сотрудничает с российской стороной и держится курса на развитие отношений. Накануне же Токаев вновь высказался о санкциях — на этот раз он отметил, что выступает против применения экономических санкций, которые оказывают негативное влияние на глобальную торговлю.

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Казахстан перестал экспортировать в Россию 106 товаров из-за западных санкций, среди которых дроны, чипы и электроника. Об этом сообщил вице-министр торговли и интеграции республики Кайрат Торебаев в кулуарах Сената. «Это 106 различных продуктов. Мы полностью ограничили их экспорт. Это товары военного назначения. Например, дроны, внутренние детали, специализированная электроника, чипы и аналогичная продукция», — сказал Кайрат Торебаев. Его слова передает издание Zakon. Ранее президент Казахстана Касым Жомарт Токаев на мероприятии с канцлером ФРГ Олафом Шольцем пообещал соблюдать западные санкции в отношении России. Спустя время он все же уточнил, что его страна сотрудничает с российской стороной и держится курса на развитие отношений. Накануне же Токаев вновь высказался о санкциях — на этот раз он отметил, что выступает против применения экономических санкций, которые оказывают негативное влияние на глобальную торговлю.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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