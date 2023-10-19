19 октября 2023

Тюменка пожаловались на дом в центре города, в котором поселились птицы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ЖКХ. Снег. Сосульки. Челябинск., голуби, сосульки, балкон, жкх, дом
Тюменская пожаловалась, что на чердаке ее дома завелись птицы Фото:

В Тюмени владелица квартиры на улице Республики, 58 пожаловалась на состояние своего дома. Она рассказала, что на их чердаке постоянно шумят поселившиеся птицы, а также есть проблемы с напором воды. Об этом сообщила государственная жилищная инспекция региона.

«Владелица квартиры на верхнем этаже дома на улице Республики, 58 обратилась с проблемами в части содержания общего имущества, которые омрачают комфорт проживания ее семьи. Это отсутствие напора холодной воды, шум от птиц из-за имеющегося доступа в чердачное помещение и повреждение фасада вблизи вентиляционных коробов в районе шестого подъезда», — написала инспекция в telegram-канале.

По словам жилищной инспекции, во время внепланового инспекционного визита информация о нарушениях подтвердилась. В итоге ООО УК «ТЭСК» обязали устранить выявленные нарушения до 1 декабря. Начали составлять протокол об административном правонарушении, ответственность за которое влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 50 до 100 тысяч рублей, а на юридических лиц от 250 до 300 тысяч рублей.

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В Тюмени владелица квартиры на улице Республики, 58 пожаловалась на состояние своего дома. Она рассказала, что на их чердаке постоянно шумят поселившиеся птицы, а также есть проблемы с напором воды. Об этом сообщила государственная жилищная инспекция региона. «Владелица квартиры на верхнем этаже дома на улице Республики, 58 обратилась с проблемами в части содержания общего имущества, которые омрачают комфорт проживания ее семьи. Это отсутствие напора холодной воды, шум от птиц из-за имеющегося доступа в чердачное помещение и повреждение фасада вблизи вентиляционных коробов в районе шестого подъезда», — написала инспекция в telegram-канале. По словам жилищной инспекции, во время внепланового инспекционного визита информация о нарушениях подтвердилась. В итоге ООО УК «ТЭСК» обязали устранить выявленные нарушения до 1 декабря. Начали составлять протокол об административном правонарушении, ответственность за которое влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 50 до 100 тысяч рублей, а на юридических лиц от 250 до 300 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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