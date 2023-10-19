Тюменская пожаловалась, что на чердаке ее дома завелись птицы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени владелица квартиры на улице Республики, 58 пожаловалась на состояние своего дома. Она рассказала, что на их чердаке постоянно шумят поселившиеся птицы, а также есть проблемы с напором воды. Об этом сообщила государственная жилищная инспекция региона.

«Владелица квартиры на верхнем этаже дома на улице Республики, 58 обратилась с проблемами в части содержания общего имущества, которые омрачают комфорт проживания ее семьи. Это отсутствие напора холодной воды, шум от птиц из-за имеющегося доступа в чердачное помещение и повреждение фасада вблизи вентиляционных коробов в районе шестого подъезда», — написала инспекция в telegram-канале.

По словам жилищной инспекции, во время внепланового инспекционного визита информация о нарушениях подтвердилась. В итоге ООО УК «ТЭСК» обязали устранить выявленные нарушения до 1 декабря. Начали составлять протокол об административном правонарушении, ответственность за которое влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 50 до 100 тысяч рублей, а на юридических лиц от 250 до 300 тысяч рублей.