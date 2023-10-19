19 октября 2023

США хотят направить Израилю предназначенные для Украины снаряды

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В Израиль направят десятки тысяч 155-мм артиллерийских снарядов, предназначенных для ВСУ Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Министерство обороны США собирается отправить в Израиль десятки тысяч артиллерийских снарядов, предназначенные с самого начала для Украины. Об этом сообщил израильский чиновник.

«Пентагон планирует отправить Израилю десятки тысяч 155-мм артиллерийских снарядов, которые были предназначены для Украины. Снаряды поставляются из резервных запасов США», — пишет издание Axios со ссылкой на информированного источника среди чиновников Израиля. Американские официальные лица считают, что перенаправление снарядов не окажет сильного влияния на боеспособность ВСУ.

Ранее стало известно, что Израиль получил грузовой самолет с первой партией бронетехники от Запада. Правительство США пообещало обеспечить поступление всей помощи, необходимой Израилю и Украине одновременно, а параллельно с этим наращивать свою боеспособность.

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Министерство обороны США собирается отправить в Израиль десятки тысяч артиллерийских снарядов, предназначенные с самого начала для Украины. Об этом сообщил израильский чиновник. «Пентагон планирует отправить Израилю десятки тысяч 155-мм артиллерийских снарядов, которые были предназначены для Украины. Снаряды поставляются из резервных запасов США», — пишет издание Axios со ссылкой на информированного источника среди чиновников Израиля. Американские официальные лица считают, что перенаправление снарядов не окажет сильного влияния на боеспособность ВСУ. Ранее стало известно, что Израиль получил грузовой самолет с первой партией бронетехники от Запада. Правительство США пообещало обеспечить поступление всей помощи, необходимой Израилю и Украине одновременно, а параллельно с этим наращивать свою боеспособность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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