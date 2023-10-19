Израиль получил первую бронетехнику от США

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Американский самолет доставил партию бронированных машин Израилю Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израиль получил первую партию бронетехники от США. Бронированные джипы заменят поврежденные во время боевых действий машины, сообщила пресс-служба израильского Минобороны.

«Министерство обороны Израиля получило из США грузовой самолет с первой партией бронетехники, предназначенной для использования Армией обороны Израиля. Машины передаются ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля — прим. URA.RU) взамен поврежденных во время военных действий», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице военного ведомства в соцсети X.

Ранее президент США Джо Байден пообещал, что Вашингтон обеспечит поступление всей помощи, необходимой для обороны Израиля. Сам американский глава прибыл в Израиль после начала войны с ХАМАС. Свой визит он объяснил желанием продемонстрировать поддержку США Израиля.

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Израиль получил первую партию бронетехники от США. Бронированные джипы заменят поврежденные во время боевых действий машины, сообщила пресс-служба израильского Минобороны. «Министерство обороны Израиля получило из США грузовой самолет с первой партией бронетехники, предназначенной для использования Армией обороны Израиля. Машины передаются ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля — прим. URA.RU) взамен поврежденных во время военных действий», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице военного ведомства в соцсети X. Ранее президент США Джо Байден пообещал, что Вашингтон обеспечит поступление всей помощи, необходимой для обороны Израиля. Сам американский глава прибыл в Израиль после начала войны с ХАМАС. Свой визит он объяснил желанием продемонстрировать поддержку США Израиля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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