Израиль получил первую бронетехнику от США 19 октября 2023 в 18:18 Размер текста - 17 + Американский самолет доставил партию бронированных машин Израилю Фото: Marine Corps Lance Cpl. Scott Aubuchon / U.S. Department of Defense новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израиль получил первую партию бронетехники от США. Бронированные джипы заменят поврежденные во время боевых действий машины, сообщила пресс-служба израильского Минобороны. «Министерство обороны Израиля получило из США грузовой самолет с первой партией бронетехники, предназначенной для использования Армией обороны Израиля. Машины передаются ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля — прим. URA.RU) взамен поврежденных во время военных действий», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице военного ведомства в соцсети X. Ранее президент США Джо Байден пообещал, что Вашингтон обеспечит поступление всей помощи, необходимой для обороны Израиля. Сам американский глава прибыл в Израиль после начала войны с ХАМАС. Свой визит он объяснил желанием продемонстрировать поддержку США Израиля. Израиль получил первую партию бронетехники от США. Бронированные джипы заменят поврежденные во время боевых действий машины, сообщила пресс-служба израильского Минобороны. «Министерство обороны Израиля получило из США грузовой самолет с первой партией бронетехники, предназначенной для использования Армией обороны Израиля. Машины передаются ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля — прим. URA.RU) взамен поврежденных во время военных действий», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице военного ведомства в соцсети X. Ранее президент США Джо Байден пообещал, что Вашингтон обеспечит поступление всей помощи, необходимой для обороны Израиля. Сам американский глава прибыл в Израиль после начала войны с ХАМАС. Свой визит он объяснил желанием продемонстрировать поддержку США Израиля. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям