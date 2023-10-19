Пентагон: США передают Израилю артснаряды и ракеты для «Железного купола»

Партии военной помощи США для Израиля включают в себя высокоточные боеприпасы JDAM и SDB, а также артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
«Военная помощь состоит из средств, запрошенных Израилем, в том числе высокоточные боеприпасы, такие как JDAM, SDB, артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров и другие категории критически значимого военного имущества», — сказал Патрик Райдер. Он отметил, что первые партии военной помощи поступили в Израиль еще на прошлой неделе.
Ранее стало известно, что министерство обороны США хотят направить десятки тысяч 155-мм артиллерийских снарядов, которые изначально были предназначены для ВСУ, несмотря на то, что в правительстве Соединенных Штатов Америки дали слово, обеспечивать помощью Израиль и Киев одновременно. На Западе уверены, что перенаправление снарядов не сильно скажется на боеспособности Украины.
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