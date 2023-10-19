Пентагон: США передают Израилю артснаряды и ракеты для «Железного купола»

20 октября 2023 в 01:44 Размер текста - 17 +

Первые поставки военной помощи Израилю были организованы еще неделю назад Фото: Spc. Ashley Hayes / U.S. Department of Defense новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Партии военной помощи США для Израиля включают в себя высокоточные боеприпасы JDAM и SDB, а также артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. «Военная помощь состоит из средств, запрошенных Израилем, в том числе высокоточные боеприпасы, такие как JDAM, SDB, артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров и другие категории критически значимого военного имущества», — сказал Патрик Райдер. Он отметил, что первые партии военной помощи поступили в Израиль еще на прошлой неделе. Ранее стало известно, что министерство обороны США хотят направить десятки тысяч 155-мм артиллерийских снарядов, которые изначально были предназначены для ВСУ, несмотря на то, что в правительстве Соединенных Штатов Америки дали слово, обеспечивать помощью Израиль и Киев одновременно. На Западе уверены, что перенаправление снарядов не сильно скажется на боеспособности Украины.

Партии военной помощи США для Израиля включают в себя высокоточные боеприпасы JDAM и SDB, а также артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. «Военная помощь состоит из средств, запрошенных Израилем, в том числе высокоточные боеприпасы, такие как JDAM, SDB, артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров и другие категории критически значимого военного имущества», — сказал Патрик Райдер. Он отметил, что первые партии военной помощи поступили в Израиль еще на прошлой неделе. Ранее стало известно, что министерство обороны США хотят направить десятки тысяч 155-мм артиллерийских снарядов, которые изначально были предназначены для ВСУ, несмотря на то, что в правительстве Соединенных Штатов Америки дали слово, обеспечивать помощью Израиль и Киев одновременно. На Западе уверены, что перенаправление снарядов не сильно скажется на боеспособности Украины.