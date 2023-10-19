Байден анонсировал отправку конгрессу запроса на помощь Израилю и Украине

20 октября 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Президент США Джо Байден попросил Конгресс найти возможность для продолжения поставок оружия на Украину и в Израиль. об этом он заявил в ходе обращений. Особый акцент он сделала на поставки Киеву. «Прошу Конгресс продолжить поставки вооружения на Украину. Завтра направлю в Конгрессу срочный запрос на финансирование помощи Украине и Израилю», — заявил Байден. Он заявил, что отправка оружия на Украину — это умная инвестиция, которая будет давать диведенды для американской безопасности на поколения вперед.

Президент США Джо Байден попросил Конгресс найти возможность для продолжения поставок оружия на Украину и в Израиль. об этом он заявил в ходе обращений. Особый акцент он сделала на поставки Киеву. «Прошу Конгресс продолжить поставки вооружения на Украину. Завтра направлю в Конгрессу срочный запрос на финансирование помощи Украине и Израилю», — заявил Байден. Он заявил, что отправка оружия на Украину — это умная инвестиция, которая будет давать диведенды для американской безопасности на поколения вперед.