19 октября 2023

Байден анонсировал отправку конгрессу запроса на помощь Израилю и Украине

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новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Президент США Джо Байден попросил Конгресс найти возможность для продолжения поставок оружия на Украину и в Израиль. об этом он заявил в ходе обращений. Особый акцент он сделала на поставки Киеву.

«Прошу Конгресс продолжить поставки вооружения на Украину. Завтра направлю в Конгрессу срочный запрос на финансирование помощи Украине и Израилю», — заявил Байден.

Он заявил, что отправка оружия на Украину — это умная инвестиция, которая будет давать диведенды для американской безопасности на поколения вперед.

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Президент США Джо Байден попросил Конгресс найти возможность для продолжения поставок оружия на Украину и в Израиль. об этом он заявил в ходе обращений. Особый акцент он сделала на поставки Киеву. «Прошу Конгресс продолжить поставки вооружения на Украину. Завтра направлю в Конгрессу срочный запрос на финансирование помощи Украине и Израилю», — заявил Байден. Он заявил, что отправка оружия на Украину — это умная инвестиция, которая будет давать диведенды для американской безопасности на поколения вперед.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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