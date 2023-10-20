Второй за месяц спикер конгресса США угрожает подать в отставку

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Клипарт. США, сша, капитолий, соединенные штаты америки, usa
Патрик Макгенри не согласен с законодательными инициативами однопартийцев, сообщает NBC News Фото:

Временный спикер Палаты представителей конгресса США республиканец Патрик Макгенри грозит уйти в отставку из-за попытки его партийных коллег вынести на голосование законодательство, требующее наличия постоянного спикера или расширения полномочий временного спикера. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией. Ранее бывший спикер Палаты представителей Кевин Маккарти был отправлен в отставку после голосования.

«На закрытой встрече в четверг Патрик Макгенри заявил коллегам-республиканцам, что может уйти в отставку с поста временного спикера», — передает слова источника телеканал NBC News. Он добавил, что причина этой угрозы связана с попыткой части его партийных товарищей вынести на голосование законодательство, требующее наличия постоянного спикера или расширения полномочий временного спикера. Макгенри выступает против подобного прецедента, считая, что это приведет к утрате необходимости выбирать спикеров в будущем, заключил источник.

После голосования спикер Палаты представителей Кевин Маккарти был отправлен в отставку, инициатором стал Мэтт Гетц. Это первый случай отставки спикера в истории Палаты. Патрик Макгенри временно занял должность спикера, а Стив Скэлис претендует на эту должность после ухода Маккарти. Сенатор-демократ Джо Манчин назвал отставку позором для США, передает RT.

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Временный спикер Палаты представителей конгресса США республиканец Патрик Макгенри грозит уйти в отставку из-за попытки его партийных коллег вынести на голосование законодательство, требующее наличия постоянного спикера или расширения полномочий временного спикера. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией. Ранее бывший спикер Палаты представителей Кевин Маккарти был отправлен в отставку после голосования. «На закрытой встрече в четверг Патрик Макгенри заявил коллегам-республиканцам, что может уйти в отставку с поста временного спикера», — передает слова источника телеканал NBC News. Он добавил, что причина этой угрозы связана с попыткой части его партийных товарищей вынести на голосование законодательство, требующее наличия постоянного спикера или расширения полномочий временного спикера. Макгенри выступает против подобного прецедента, считая, что это приведет к утрате необходимости выбирать спикеров в будущем, заключил источник. После голосования спикер Палаты представителей Кевин Маккарти был отправлен в отставку, инициатором стал Мэтт Гетц. Это первый случай отставки спикера в истории Палаты. Патрик Макгенри временно занял должность спикера, а Стив Скэлис претендует на эту должность после ухода Маккарти. Сенатор-демократ Джо Манчин назвал отставку позором для США, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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