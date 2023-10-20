Второй за месяц спикер конгресса США угрожает подать в отставку

20 октября 2023 в 08:27 Размер текста - 17 +

Патрик Макгенри не согласен с законодательными инициативами однопартийцев, сообщает NBC News Фото: Ксения Сальникова © URA.RU Временный спикер Палаты представителей конгресса США республиканец Патрик Макгенри грозит уйти в отставку из-за попытки его партийных коллег вынести на голосование законодательство, требующее наличия постоянного спикера или расширения полномочий временного спикера. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией. Ранее бывший спикер Палаты представителей Кевин Маккарти был отправлен в отставку после голосования. «На закрытой встрече в четверг Патрик Макгенри заявил коллегам-республиканцам, что может уйти в отставку с поста временного спикера», — передает слова источника телеканал NBC News. Он добавил, что причина этой угрозы связана с попыткой части его партийных товарищей вынести на голосование законодательство, требующее наличия постоянного спикера или расширения полномочий временного спикера. Макгенри выступает против подобного прецедента, считая, что это приведет к утрате необходимости выбирать спикеров в будущем, заключил источник. После голосования спикер Палаты представителей Кевин Маккарти был отправлен в отставку, инициатором стал Мэтт Гетц. Это первый случай отставки спикера в истории Палаты. Патрик Макгенри временно занял должность спикера, а Стив Скэлис претендует на эту должность после ухода Маккарти. Сенатор-демократ Джо Манчин назвал отставку позором для США, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Временный спикер Палаты представителей конгресса США республиканец Патрик Макгенри грозит уйти в отставку из-за попытки его партийных коллег вынести на голосование законодательство, требующее наличия постоянного спикера или расширения полномочий временного спикера. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией. Ранее бывший спикер Палаты представителей Кевин Маккарти был отправлен в отставку после голосования. «На закрытой встрече в четверг Патрик Макгенри заявил коллегам-республиканцам, что может уйти в отставку с поста временного спикера», — передает слова источника телеканал NBC News. Он добавил, что причина этой угрозы связана с попыткой части его партийных товарищей вынести на голосование законодательство, требующее наличия постоянного спикера или расширения полномочий временного спикера. Макгенри выступает против подобного прецедента, считая, что это приведет к утрате необходимости выбирать спикеров в будущем, заключил источник. После голосования спикер Палаты представителей Кевин Маккарти был отправлен в отставку, инициатором стал Мэтт Гетц. Это первый случай отставки спикера в истории Палаты. Патрик Макгенри временно занял должность спикера, а Стив Скэлис претендует на эту должность после ухода Маккарти. Сенатор-демократ Джо Манчин назвал отставку позором для США, передает RT.