Что означает отставка спикера палаты представителей США Маккарти

Отставка Маккарти может создать кризис управления в США

Внутриполитическая борьба в США может лишить Украину помощи от Вашингтона Фото: Ксения Сальникова © URA.RU

Консервативный бунт в США привел к отставке спикера палаты представителей Кевина Маккарти и вызвал временный паралич американской политической системы. URA.RU собрало информацию по поводу того, что означает отставка Маккарти и как она скажется на ситуации в мире.

Кто сейчас занимает пост спикера палаты представителей

Временным спикером назначен республиканец из Северной Каролины Патрик Макгенри, который имеет ограниченные полномочия и не способен эффективно вести законодательную работу. Его главная задача — организовать выборы нового спикера. В случае затруднительной ситуации с выбором, палата представителей может предоставить Макгенри временные полномочия для председательствования на дебатах и голосованиях по обычным законопроектам, но для этого потребуется большинство голосов.

Когда будет выбран новый спикер

Решение Маккарти отказаться от нового выдвижения ускоряет поиск нового спикера. Если бы экс-спикер продолжал конфронтацию со своими противниками-республиканцами, это сказалось бы на затягивании процесса. Макгенри объявил о намерении провести выборы спикера 11 октября. Республиканское большинство проведет закрытый форум, где кандидаты смогут выдвинуть свои кандидатуры. Затем состоится голосование за кандидата.

Как пройдут выборы спикера

Выборы нового спикера палаты представителей будут проводиться поименным голосованием. Для победы кандидату необходимо набрать 217 голосов из 435 членов, при условии, что все члены присутствуют, голосуют и никто не воздерживается. В январе Маккарти стал спикером только после 15 голосований.

Список кандидатов

На замену Маккарти могут выдвинуться следующие кандидаты. Лидер большинства из Луизианы Стив Скализ. Представитель большинства из Миннесоты Том Эммер. Председатель конференции из Нью-Йорка Элиза Стефаник. Консервативная группа «Свобода» также может выдвинуть своего кандидата, хотя Чип Рой из Техаса заявил, что он не заинтересован в выдвижении.

Умеренные могут поддержать своего кандидата, например, Брайана Фицпатрика из Пенсильвании. Некоторые законодатели также высказываются в пользу бывшего президента США Дональда Трампа в качестве возможного спикера. Демократы планируют поддержать лидера меньшинства из Нью-Йорка кандидатуру Хакима Джеффриса.

Как будет работать палата представителей до момента избрания спикера

На данный момент палата представителей закрыта до 10 октября, а ее члены разъехались по округам. В такой обстановке, вероятно, голосования по законодательству не будут проводиться до момента выбора нового спикера. Временному спикеру Макгенри, скорее всего, не будут предоставлены полные полномочия, но комитеты палаты могут продолжать свою работу, включая расследование по импичменту президента США Джо Байдена и рассмотрение законопроектов о расходах.

Что значит отставка Маккарти для Украины и России

Отставка Кевина Маккарти с поста спикера Палаты представителей США вызвала внутреннюю борьбу за власть. Стране предстоит пройти некоторые вызовы, которые связаны с предотвращением возможной будущей приостановки работы правительства и утверждению помощи Украине перед президентскими выборами.

Обсуждения по поводу бюджетных расходов выявили глубокие разногласия между республиканцами, приверженными бывшему президенту Дональду Трампу, и более умеренными членами партии, что вызывало проблемы как у Маккарти, так и у его предшественника на посту спикера. Эти разногласия также привели к неудовлетворительным результатам выборов для Республиканской партии в 2018, 2020 и 2022 годах.

Политическая борьба в Вашингтоне усилила опасения инвесторов и политических лидеров по всему миру относительно дальнейшей дисфункции в американском правительстве. Goldman Sachs также предупредил о повышенном риске закрытия правительства в следующем месяце. Проблемы внутри партии затрудняют принятие решений, включая финансирование Украины и решение проблем на границе.

Ранее Кевин Маккарти был отправлен в отставку после голосования. Его действия, связанные с принятием бюджета без выделения помощи Украине, вызвали недовольство однопартийца Мэтта Гетца. Временный спикером палаты назначена представитель Штата Северная Каролина Макгенри. Закрытие правительства США может повлиять на Украину и стать победой для президента РФ Владимира Путина в украинском конфликте, писали в американском издании Newsweek, но точные последствия пока не ясны.