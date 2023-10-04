Маккарти подтвердил, что не будет переизбираться на пост спикера

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Президент США. stock, маккарти кевин
Кевин Маккарти отказался от баллотирования на пост спикера Палаты представителей Фото:

Бывший спикер Палаты представителей Конгресса США, республиканец Кевин Маккарти из Калифорнии, который был отправлен в отставку во вторник, не будет стремиться к повторному избранию на пост спикера. Об этом рассказал сам конгрессмен.

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«Я не буду снова баллотироваться на пост спикера Палаты представителей», — написал Маккарти в соцсети X. Конгрессмен добавил, что, возможно, 4 октября, было проиграно голосование, но до сих пор он боролся за свои убеждения и по-прежнему верит в США. Маккарти отметил, что работа на посту спикера была для него большой честью.

Ранее Кевин Маккарти был отправлен в отставку после голосования. Инициатором стал его партийный коллега Мэтт Гетц. Это первый случай отставки спикера в истории палаты. Временно должность спикера занял представитель Штата Северная Каролина Патрик Макгенри. Конгрессмен Стив Скэлис претендует на должность спикера палаты представителей Конгресса США после ухода Маккарти. Политик активно работает, чтобы получить поддержку других конгрессменов. Выборы нового спикера планируется провести через две недели, передает «Ридус».

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Бывший спикер Палаты представителей Конгресса США, республиканец Кевин Маккарти из Калифорнии, который был отправлен в отставку во вторник, не будет стремиться к повторному избранию на пост спикера. Об этом рассказал сам конгрессмен. «Я не буду снова баллотироваться на пост спикера Палаты представителей», — написал Маккарти в соцсети X. Конгрессмен добавил, что, возможно, 4 октября, было проиграно голосование, но до сих пор он боролся за свои убеждения и по-прежнему верит в США. Маккарти отметил, что работа на посту спикера была для него большой честью. Ранее Кевин Маккарти был отправлен в отставку после голосования. Инициатором стал его партийный коллега Мэтт Гетц. Это первый случай отставки спикера в истории палаты. Временно должность спикера занял представитель Штата Северная Каролина Патрик Макгенри. Конгрессмен Стив Скэлис претендует на должность спикера палаты представителей Конгресса США после ухода Маккарти. Политик активно работает, чтобы получить поддержку других конгрессменов. Выборы нового спикера планируется провести через две недели, передает «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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