03 октября 2023

Палата представителей США впервые в истории отправила спикера в отставку

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Инициатором стал однопартиец Мэтт Гетц Фото:

Спикер палаты представителей Конгресса США республиканец Кевин Маккарти был отправлен в отставку. Информация об этом следует из результатов голосования.

«Палата представителей конгресса США впервые в истории отправила в отставку своего спикера — республиканца Кевина Маккарти», — сообщается в данных голосования. Инициатором выступил однопартиец Мэтт Гетц. Его не устроило, что Маккарти договорился с демократами о принятии 45-дневного бюджета, который не включает выделение помощи Украине. Временным спикером палаты стала представитель Штата Северная Каролина Макгенри.

Ранее сообщалось, что палата представителей Конгресса США 30 сентября одобрила предложенный Республиканской партией проект продолжения финансирования правительства сроком на 45 дней. Уточняется, что таким образом американское правительство может избежать шатдауна.

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Спикер палаты представителей Конгресса США республиканец Кевин Маккарти был отправлен в отставку. Информация об этом следует из результатов голосования. «Палата представителей конгресса США впервые в истории отправила в отставку своего спикера — республиканца Кевина Маккарти», — сообщается в данных голосования. Инициатором выступил однопартиец Мэтт Гетц. Его не устроило, что Маккарти договорился с демократами о принятии 45-дневного бюджета, который не включает выделение помощи Украине. Временным спикером палаты стала представитель Штата Северная Каролина Макгенри. Ранее сообщалось, что палата представителей Конгресса США 30 сентября одобрила предложенный Республиканской партией проект продолжения финансирования правительства сроком на 45 дней. Уточняется, что таким образом американское правительство может избежать шатдауна.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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