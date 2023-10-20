Из ВСУ массово бегут иностранные наемники

20 октября 2023 в 10:16 Размер текста - 17 +

В ВСУ сохраняется тенденция массового ухода иностранных наемников, заявил Андрей Марочко Фото: U.S. Army / Spc. Joshua Leonard новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В рядах ВСУ в зоне боевых действий наблюдается устойчивая тенденция сокращения численности иностранных наемников. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Наблюдается устойчивая тенденция к сокращению численности иностранных наемников в зоне боевых действий», — написал Марочко в своем telegram-канале. Он добавил, что частные военные компании (ЧВК) эвакуируют своих сотрудников из Украины. Этот процесс продолжается на протяжении последнего времени, заключил Марочко. Иностранные наемники, находящиеся на Украине, выражают свое недовольство маленькими зарплатами, постоянными обстрелами и сложными условиями жизни. Это является причиной массового ухода многих из них из зоны спецоперации. Одно из подразделений, включающее иностранных наемников, покинуло Харьков. Отмечается, что иностранные боевики забрали свое имущество и личные вещи из пункта постоянной дислокации, расположенного в одном из учебных заведений Харькова, передает RT.

В рядах ВСУ в зоне боевых действий наблюдается устойчивая тенденция сокращения численности иностранных наемников. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Наблюдается устойчивая тенденция к сокращению численности иностранных наемников в зоне боевых действий», — написал Марочко в своем telegram-канале. Он добавил, что частные военные компании (ЧВК) эвакуируют своих сотрудников из Украины. Этот процесс продолжается на протяжении последнего времени, заключил Марочко. Иностранные наемники, находящиеся на Украине, выражают свое недовольство маленькими зарплатами, постоянными обстрелами и сложными условиями жизни. Это является причиной массового ухода многих из них из зоны спецоперации. Одно из подразделений, включающее иностранных наемников, покинуло Харьков. Отмечается, что иностранные боевики забрали свое имущество и личные вещи из пункта постоянной дислокации, расположенного в одном из учебных заведений Харькова, передает RT.