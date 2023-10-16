Spiegel: иностранные наемники начали убегать из Украины

16 октября 2023 в 08:50 Размер текста - 17 +

Иностранные наемники на Украине недовольны низкими зарплатами и постоянными артобстрелами, отмечал Йонас Кратценберг Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Иностранные наемники на Украине недовольны маленькими зарплатами, постоянными обстрелами и сложными условиями жизни. Из-за этого многие из них уезжают из зоны спецоперации, рассказал немецкий наемник Йонас Кратценберг, который уже уехал с фронта. «Жизнь на украинском фронте была ужасной. Мы сидели в мокрых окопах, ели заплесневелый хлеб и нас обстреливала российская артиллерия. Если хочешь заработать, то надо ехать в другие страны», — поделился с Der Spiegel Йонас Кратценберг. Он отметил, что на Украине он был зачислен в Международный легион, созданный президентом страны Владимиром Зеленским. Иностранные наемники там получают 500 евро в месяц, что значительно меньше, чем в других странах. Сейчас в регулярной армии Германии Кратценберг получает шесть раз больше — 3 000 евро. К тому же многим наемникам не выплачивают деньги вовремя, из-за чего те покидают зону боевых действий на Украине. Кратценберг рассказал, что на рынке есть много вакансий. По его словам, наемник может поехать в Судан, Африканский Рог или Афганистан. Там зарплаты еще выше: от 500 до 2000 долларов (от 474 до 1 900 евро) в сутки. Кратценберг заявил, что в основном, в наемничество идут те, кто хочет быстрых денег. «Там в основном бывшие военные, которые ничего не умеют, кроме как воевать, авантюристы и психопаты», — заявил немецкий наемник. После начала спецоперации России, на Украину приехало большое число наемников. На некоторых направлениях их больше, чем украинцев, о чем в разговоре с URA.RU рассказывал командир танка Т-80 позывным «Дракон». При этом командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов отмечал, что за время спецоперации число наемников со стороны Украины уменьшается, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Иностранные наемники на Украине недовольны маленькими зарплатами, постоянными обстрелами и сложными условиями жизни. Из-за этого многие из них уезжают из зоны спецоперации, рассказал немецкий наемник Йонас Кратценберг, который уже уехал с фронта. «Жизнь на украинском фронте была ужасной. Мы сидели в мокрых окопах, ели заплесневелый хлеб и нас обстреливала российская артиллерия. Если хочешь заработать, то надо ехать в другие страны», — поделился с Der Spiegel Йонас Кратценберг. Он отметил, что на Украине он был зачислен в Международный легион, созданный президентом страны Владимиром Зеленским. Иностранные наемники там получают 500 евро в месяц, что значительно меньше, чем в других странах. Сейчас в регулярной армии Германии Кратценберг получает шесть раз больше — 3 000 евро. К тому же многим наемникам не выплачивают деньги вовремя, из-за чего те покидают зону боевых действий на Украине. Кратценберг рассказал, что на рынке есть много вакансий. По его словам, наемник может поехать в Судан, Африканский Рог или Афганистан. Там зарплаты еще выше: от 500 до 2000 долларов (от 474 до 1 900 евро) в сутки. Кратценберг заявил, что в основном, в наемничество идут те, кто хочет быстрых денег. «Там в основном бывшие военные, которые ничего не умеют, кроме как воевать, авантюристы и психопаты», — заявил немецкий наемник. После начала спецоперации России, на Украину приехало большое число наемников. На некоторых направлениях их больше, чем украинцев, о чем в разговоре с URA.RU рассказывал командир танка Т-80 позывным «Дракон». При этом командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов отмечал, что за время спецоперации число наемников со стороны Украины уменьшается, передает RT.