Житель ХМАО похитил оборудование с месторождения

20 октября 2023 в 11:06 Размер текста - 17 +

Стоимость украденных с месторождения процессоров превышает 1, 5 млн рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Житель Федоровского (ХМАО) украл цифровое оборудование с нефтяного месторождения в Сургутском районе. В пресс-службе окружной полиции агентству сообщили, что стоимость похищенного — больше 1,5 миллиона рублей. «В дежурную часть ОМВД России по Сургутскому району поступило сообщение сотрудников одной из нефтедобывающих организаций по факту кражи на месторождении. Сотрудниками полиции задержан подозреваемый — 27-летний житель поселка Федоровский, который тайно демонтировал четыре процессора со станции управления кустовой площадки стоимостью больше 1,5 млн рублей», — сообщили в пресс-службе. Полицейские выяснили, что мужчина работает в другой нефтяной организации. Ночью он специально ездил по месторождениям, чтобы украсть оборудование и продать его. Полиция завела уголовное дело по факту кражи. Задержанный находится под подпиской о невыезде. Ранее URA.RU писало, что полиция Когалыма (ХМАО) задержала похитителей труб с нефтяного месторождения. Пятеро подозреваемых украли 273 трубы, но продать их не успели.

Житель Федоровского (ХМАО) украл цифровое оборудование с нефтяного месторождения в Сургутском районе. В пресс-службе окружной полиции агентству сообщили, что стоимость похищенного — больше 1,5 миллиона рублей. «В дежурную часть ОМВД России по Сургутскому району поступило сообщение сотрудников одной из нефтедобывающих организаций по факту кражи на месторождении. Сотрудниками полиции задержан подозреваемый — 27-летний житель поселка Федоровский, который тайно демонтировал четыре процессора со станции управления кустовой площадки стоимостью больше 1,5 млн рублей», — сообщили в пресс-службе. Полицейские выяснили, что мужчина работает в другой нефтяной организации. Ночью он специально ездил по месторождениям, чтобы украсть оборудование и продать его. Полиция завела уголовное дело по факту кражи. Задержанный находится под подпиской о невыезде. Ранее URA.RU писало, что полиция Когалыма (ХМАО) задержала похитителей труб с нефтяного месторождения. Пятеро подозреваемых украли 273 трубы, но продать их не успели.