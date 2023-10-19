Житель ХМАО похитил оборудование с месторождения

Житель Федоровского (ХМАО) украл цифровое оборудование с нефтяного месторождения в Сургутском районе. В пресс-службе окружной полиции агентству сообщили, что стоимость похищенного — больше 1,5 миллиона рублей.
«В дежурную часть ОМВД России по Сургутскому району поступило сообщение сотрудников одной из нефтедобывающих организаций по факту кражи на месторождении. Сотрудниками полиции задержан подозреваемый — 27-летний житель поселка Федоровский, который тайно демонтировал четыре процессора со станции управления кустовой площадки стоимостью больше 1,5 млн рублей», — сообщили в пресс-службе.
Полицейские выяснили, что мужчина работает в другой нефтяной организации. Ночью он специально ездил по месторождениям, чтобы украсть оборудование и продать его. Полиция завела уголовное дело по факту кражи. Задержанный находится под подпиской о невыезде.
Ранее URA.RU писало, что полиция Когалыма (ХМАО) задержала похитителей труб с нефтяного месторождения. Пятеро подозреваемых украли 273 трубы, но продать их не успели.
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