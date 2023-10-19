19 октября 2023

Житель ХМАО похитил оборудование с месторождения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Качалки. Сургут, газ, газпром, топливо, роснефть, качалка, экономика, нефть, задвижка, месторождение, нефтедобыча, запорная арматура, добыча нефти, черное золото, природные ресурсы, лукоил, сургутнефтегаз, куст нефтегазовый, цены на нефть, винтиль
Стоимость украденных с месторождения процессоров превышает 1, 5 млн рублей Фото:

Житель Федоровского (ХМАО) украл цифровое оборудование с нефтяного месторождения в Сургутском районе. В пресс-службе окружной полиции агентству сообщили, что стоимость похищенного — больше 1,5 миллиона рублей.

«В дежурную часть ОМВД России по Сургутскому району поступило сообщение сотрудников одной из нефтедобывающих организаций по факту кражи на месторождении. Сотрудниками полиции задержан подозреваемый — 27-летний житель поселка Федоровский, который тайно демонтировал четыре процессора со станции управления кустовой площадки стоимостью больше 1,5 млн рублей», — сообщили в пресс-службе.

Полицейские выяснили, что мужчина работает в другой нефтяной организации. Ночью он специально ездил по месторождениям, чтобы украсть оборудование и продать его. Полиция завела уголовное дело по факту кражи. Задержанный находится под подпиской о невыезде.

Ранее URA.RU писало, что полиция Когалыма (ХМАО) задержала похитителей труб с нефтяного месторождения. Пятеро подозреваемых украли 273 трубы, но продать их не успели.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Федоровского (ХМАО) украл цифровое оборудование с нефтяного месторождения в Сургутском районе. В пресс-службе окружной полиции агентству сообщили, что стоимость похищенного — больше 1,5 миллиона рублей. «В дежурную часть ОМВД России по Сургутскому району поступило сообщение сотрудников одной из нефтедобывающих организаций по факту кражи на месторождении. Сотрудниками полиции задержан подозреваемый — 27-летний житель поселка Федоровский, который тайно демонтировал четыре процессора со станции управления кустовой площадки стоимостью больше 1,5 млн рублей», — сообщили в пресс-службе. Полицейские выяснили, что мужчина работает в другой нефтяной организации. Ночью он специально ездил по месторождениям, чтобы украсть оборудование и продать его. Полиция завела уголовное дело по факту кражи. Задержанный находится под подпиской о невыезде. Ранее URA.RU писало, что полиция Когалыма (ХМАО) задержала похитителей труб с нефтяного месторождения. Пятеро подозреваемых украли 273 трубы, но продать их не успели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...