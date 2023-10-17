17 октября 2023

В ХМАО полиция поймала нефтяников на воровстве труб с месторождения. Фото

В Когалыме пятеро мужчин похитили трубы с месторождения для сдачи на металлолом
© Служба новостей «URA.RU»
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Всего банда нефтяников вывезла 273 насосно-компрессорных трубы с нефтяного месторождения Фото:

Полиция Когалыма (ХМАО) задержала похитителей труб с нефтяного месторождения. Информацию об этом пресс-служба УМВД Югры опубликовала в своем telegram-канале.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска при поддержке ОМОН Росгвардии по подозрению в краже насосно-компрессорных труб с кустовой площадки нефтяного месторождения в Сургутском районе задержали группу лиц. Пятеро подозреваемых в возрасте от 29 до 56 лет вывезли на двух автомобилях „КамАЗ“ с территории 273 трубы, но реализовать похищенное не успели», — сообщается в публикации. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по 4 статье 158 УК РФ (Кража, совершенная в особо крупном размере).

По версии полиции, житель Когалыма предложил своему знакомому, сотруднику нефтедобывающего предприятия, вывезти трубы с территории месторождения и сдать их в пункт приема металла. К реализации задумки злоумышленники привлекли еще троих коллег сотрудника предприятия.

Материальный ущерб, причиненный собственнику составил порядка 1,5 миллиона рублей. Похищенное изъято и возвращено законному владельцу.

Похищенные с месторождения трубы
Похищенные с месторождения трубы

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Полиция Когалыма (ХМАО) задержала похитителей труб с нефтяного месторождения. Информацию об этом пресс-служба УМВД Югры опубликовала в своем telegram-канале. «В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска при поддержке ОМОН Росгвардии по подозрению в краже насосно-компрессорных труб с кустовой площадки нефтяного месторождения в Сургутском районе задержали группу лиц. Пятеро подозреваемых в возрасте от 29 до 56 лет вывезли на двух автомобилях „КамАЗ“ с территории 273 трубы, но реализовать похищенное не успели», — сообщается в публикации. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по 4 статье 158 УК РФ (Кража, совершенная в особо крупном размере). По версии полиции, житель Когалыма предложил своему знакомому, сотруднику нефтедобывающего предприятия, вывезти трубы с территории месторождения и сдать их в пункт приема металла. К реализации задумки злоумышленники привлекли еще троих коллег сотрудника предприятия. Материальный ущерб, причиненный собственнику составил порядка 1,5 миллиона рублей. Похищенное изъято и возвращено законному владельцу.
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