19 октября 2023
18 октября 2023

Мэрию Салехарда обязали выплатить многодетной семье компенсацию на жилье

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Суд. Тюмень, прокурор, судебное заседание, суд
Прокурор Салехарда отстоял права многодетной семьи на жилье Фото:

Администрация Салехарда (ЯНАО) незаконно отказала многодетной семье в социальной выплате на приобретение жилья, однако суд по иску окружной прокуратуры признал данное решение незаконным. Об этом сообщили представители прокуратуры на сайте ведомства.

«Установлено, что с 2011 года в балке на территории промышленной зоны проживает многодетная семья из пяти человек, имеющая право на получение социальной выплаты для приобретения жилья. Однако администрация города отказала им в предоставлении обозначенной выплаты», — говорится в сообщении.

Уточняется, что прокурорская проверка была проведена по иску многодетного отца. На основании результатов прокуратура обратилась с иском в суд и тот поддержал требования в полном объеме.

В мэрии Салехарда тем временем на вопрос агентства пояснили: решение суда пока не поступило. «После получения судебного акта администрация города будет действовать в установленном законом порядке», — рассказали в горадминистрации.

Фото: прокуратура ЯНАО
Фото: прокуратура ЯНАО

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Администрация Салехарда (ЯНАО) незаконно отказала многодетной семье в социальной выплате на приобретение жилья, однако суд по иску окружной прокуратуры признал данное решение незаконным. Об этом сообщили представители прокуратуры на сайте ведомства. «Установлено, что с 2011 года в балке на территории промышленной зоны проживает многодетная семья из пяти человек, имеющая право на получение социальной выплаты для приобретения жилья. Однако администрация города отказала им в предоставлении обозначенной выплаты», — говорится в сообщении. Уточняется, что прокурорская проверка была проведена по иску многодетного отца. На основании результатов прокуратура обратилась с иском в суд и тот поддержал требования в полном объеме. В мэрии Салехарда тем временем на вопрос агентства пояснили: решение суда пока не поступило. «После получения судебного акта администрация города будет действовать в установленном законом порядке», — рассказали в горадминистрации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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