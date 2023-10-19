Мэрию Салехарда обязали выплатить многодетной семье компенсацию на жилье

Прокурор Салехарда отстоял права многодетной семьи на жилье Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Администрация Салехарда (ЯНАО) незаконно отказала многодетной семье в социальной выплате на приобретение жилья, однако суд по иску окружной прокуратуры признал данное решение незаконным. Об этом сообщили представители прокуратуры на сайте ведомства.

«Установлено, что с 2011 года в балке на территории промышленной зоны проживает многодетная семья из пяти человек, имеющая право на получение социальной выплаты для приобретения жилья. Однако администрация города отказала им в предоставлении обозначенной выплаты», — говорится в сообщении.

Уточняется, что прокурорская проверка была проведена по иску многодетного отца. На основании результатов прокуратура обратилась с иском в суд и тот поддержал требования в полном объеме.

В мэрии Салехарда тем временем на вопрос агентства пояснили: решение суда пока не поступило. «После получения судебного акта администрация города будет действовать в установленном законом порядке», — рассказали в горадминистрации.