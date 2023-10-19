В Салехарде подросток без водительского удостоверения устроил погоню

В столице ЯНАО 17-летний подросток пытался скрыться от наряда ДПС на отечественном авто. Молодой человек не имел права управлять транспортным средством. Об этом сообщает telegram-канал «Госавтоинспекция Ямала».
«В Салехарде сотрудники Госавтоинспекции задержали автомобиль ВАЗ 21099, которым управлял 17-летний подросток, не имеющий водительского удостоверения. Водитель не остановился по требованию полицейских, мало того, попытался скрыться», — говорится в сообщении.
Известно, что за день до этого нарушителя уже пытался задержать патруль ДПС. В общей сложности «бесправнику» предъявили обвинения в пяти нарушениях правил дорожного движения. В настоящий момент материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.
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