В Салехарде подросток без водительского удостоверения устроил погоню

В ЯНАО задержали подростка, который пытался скрыться от наряда ДПС в Салехарде

20 октября 2023 в 12:21 Размер текста - 17 +

Нарушитель пытался скрыться от наряда ДПС на автомобиле ВАЗ-21099 Фото: Анастасия Богданова © URA.RU В столице ЯНАО 17-летний подросток пытался скрыться от наряда ДПС на отечественном авто. Молодой человек не имел права управлять транспортным средством. Об этом сообщает telegram-канал «Госавтоинспекция Ямала». «В Салехарде сотрудники Госавтоинспекции задержали автомобиль ВАЗ 21099, которым управлял 17-летний подросток, не имеющий водительского удостоверения. Водитель не остановился по требованию полицейских, мало того, попытался скрыться», — говорится в сообщении. Известно, что за день до этого нарушителя уже пытался задержать патруль ДПС. В общей сложности «бесправнику» предъявили обвинения в пяти нарушениях правил дорожного движения. В настоящий момент материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В столице ЯНАО 17-летний подросток пытался скрыться от наряда ДПС на отечественном авто. Молодой человек не имел права управлять транспортным средством. Об этом сообщает telegram-канал «Госавтоинспекция Ямала». «В Салехарде сотрудники Госавтоинспекции задержали автомобиль ВАЗ 21099, которым управлял 17-летний подросток, не имеющий водительского удостоверения. Водитель не остановился по требованию полицейских, мало того, попытался скрыться», — говорится в сообщении. Известно, что за день до этого нарушителя уже пытался задержать патруль ДПС. В общей сложности «бесправнику» предъявили обвинения в пяти нарушениях правил дорожного движения. В настоящий момент материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.