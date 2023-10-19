19 октября 2023

В ХМАО вице-спикера думы хотят лишить работы из-за его банкротства

Обанкротившемуся вице-спикеру думы Нефтеюганска грозят потеря должности и поста
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первое заседание восьмого созыва ЕГД. Екатеринбург, депутат голосует
Депутат-банкрот Никитин незаконно руководил городским спорткомплексом Фото:

Вице-спикера думы Нефтеюганска Александра Никитина хотят лишить работы из-за его банкротства. Прокуратура посчитала, что этот статус не позволяет ему занимать должность замдиректора городского спорткомплекса. Параллельно на Никитина подали в суд с требованием снять его и с поста вице-спикера думы. Об этом URA.RU сообщил инсайдер в политическом истеблишменте округа.

«Никитина хотят лишить работы из-за его банкротства. Прокуратура посчитала, что этот статус не позволяет ему занимать должность замдиректора городского спорткомплекса и вынесла руководству представление об устранении правонарушений. Параллельно, на Никитина подали в суд с требованием снять его и с поста вице-спикера думы, а также отменить все принятые им с момента банкротства решения», — поделился информатор.

В распоряжении редакции имеется копия представления надзорного ведомства Нефтеюганска, подтверждающая выявление нарушений. Никитин, став банкротом в 2021 году, получил запрет на занятие руководящих должностей, но при этом продолжал являться учредителем, директором и заместителем директора нескольких юрлиц. В прокуратуру ХМАО направлен запрос, ответ ожидается. Председатель комитета по физической культуре и спорту мэрии Нефтеюганска Александр Комарницкий не ответил на телефонный звонок журналиста агентства.

На сайте Нефтеюганского районного суда также зарегистрировано административное дело, где ответчиком выступает городская дума, а третьим лицом — Никитин. Предварительное заседание прошло 19 октября.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО депутата-банкрота поймали на незаконном предпринимательстве. По данным источника, Никитин является двоюродным братом самого богатого парламентария окружной Думы Степана Пыталева.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вице-спикера думы Нефтеюганска Александра Никитина хотят лишить работы из-за его банкротства. Прокуратура посчитала, что этот статус не позволяет ему занимать должность замдиректора городского спорткомплекса. Параллельно на Никитина подали в суд с требованием снять его и с поста вице-спикера думы. Об этом URA.RU сообщил инсайдер в политическом истеблишменте округа. «Никитина хотят лишить работы из-за его банкротства. Прокуратура посчитала, что этот статус не позволяет ему занимать должность замдиректора городского спорткомплекса и вынесла руководству представление об устранении правонарушений. Параллельно, на Никитина подали в суд с требованием снять его и с поста вице-спикера думы, а также отменить все принятые им с момента банкротства решения», — поделился информатор. В распоряжении редакции имеется копия представления надзорного ведомства Нефтеюганска, подтверждающая выявление нарушений. Никитин, став банкротом в 2021 году, получил запрет на занятие руководящих должностей, но при этом продолжал являться учредителем, директором и заместителем директора нескольких юрлиц. В прокуратуру ХМАО направлен запрос, ответ ожидается. Председатель комитета по физической культуре и спорту мэрии Нефтеюганска Александр Комарницкий не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. На сайте Нефтеюганского районного суда также зарегистрировано административное дело, где ответчиком выступает городская дума, а третьим лицом — Никитин. Предварительное заседание прошло 19 октября. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО депутата-банкрота поймали на незаконном предпринимательстве. По данным источника, Никитин является двоюродным братом самого богатого парламентария окружной Думы Степана Пыталева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...