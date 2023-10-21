Звезды шансона «Воровайки» приедут с концертом в ХМАО

22 октября 2023 в 13:00 Размер текста - 17 +

В Сургуте пройдет концерт группы «Воровайки» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Музыкальная группа «Воровайки», известная хитами русского шансона, выступит с зимними концертами в Сургуте и Ханты-Мансийске. Информация об этом размещена на сайте сервиса продажи билетов.



«Группа за время своего существования выпустила 15 номерных альбомов, 2 альбома ремиксов, акустический альбом, множество сборников лучших песен, а также новогодний мини-альбом и множество синглов. Сейчас „Воровайки“ активно гастролируют и работают над своим следующим альбомом, который увидит свет в конце 2023 года», — говорится в афише. На момент публикации новости большинство билетов на концерт еще не раскуплены.



Зимой на других концертных площадках также запланирован ряд выступлений. Среди них, например, концерт Николая Носкова в Ханты-Мансийске. А в Сургуте музыкант Денис Шаповалов выступит с концертной рок-программой Tribute to Pink Floyd.



Ранее URA.RU рассказывало, что сургутяне раскупили билеты на концерт рок-группы «Мельница», на котором выступит звезда 90-х Наталья О’Шей, известная как Хелависа. Выступление с презентацией нового альбома исполнителей пройдет осенью.

Музыкальная группа «Воровайки», известная хитами русского шансона, выступит с зимними концертами в Сургуте и Ханты-Мансийске. Информация об этом размещена на сайте сервиса продажи билетов. «Группа за время своего существования выпустила 15 номерных альбомов, 2 альбома ремиксов, акустический альбом, множество сборников лучших песен, а также новогодний мини-альбом и множество синглов. Сейчас „Воровайки“ активно гастролируют и работают над своим следующим альбомом, который увидит свет в конце 2023 года», — говорится в афише. На момент публикации новости большинство билетов на концерт еще не раскуплены. Зимой на других концертных площадках также запланирован ряд выступлений. Среди них, например, концерт Николая Носкова в Ханты-Мансийске. А в Сургуте музыкант Денис Шаповалов выступит с концертной рок-программой Tribute to Pink Floyd. Ранее URA.RU рассказывало, что сургутяне раскупили билеты на концерт рок-группы «Мельница», на котором выступит звезда 90-х Наталья О’Шей, известная как Хелависа. Выступление с презентацией нового альбома исполнителей пройдет осенью.