21 октября 2023
20 октября 2023

Звезды шансона «Воровайки» приедут с концертом в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Рок-группа «Воланд». Курган , гитара, гриф, инструмент, рок концерт, аккорд, баррэ
В Сургуте пройдет концерт группы «Воровайки» Фото:

Музыкальная группа «Воровайки», известная хитами русского шансона, выступит с зимними концертами в Сургуте и Ханты-Мансийске. Информация об этом размещена на сайте сервиса продажи билетов.

«Группа за время своего существования выпустила 15 номерных альбомов, 2 альбома ремиксов, акустический альбом, множество сборников лучших песен, а также новогодний мини-альбом и множество синглов. Сейчас „Воровайки“ активно гастролируют и работают над своим следующим альбомом, который увидит свет в конце 2023 года», — говорится в афише. На момент публикации новости большинство билетов на концерт еще не раскуплены.

Зимой на других концертных площадках также запланирован ряд выступлений. Среди них, например, концерт Николая Носкова в Ханты-Мансийске. А в Сургуте музыкант Денис Шаповалов выступит с концертной рок-программой Tribute to Pink Floyd.

Ранее URA.RU рассказывало, что сургутяне раскупили билеты на концерт рок-группы «Мельница», на котором выступит звезда 90-х Наталья О’Шей, известная как Хелависа. Выступление с презентацией нового альбома исполнителей пройдет осенью.

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Музыкальная группа «Воровайки», известная хитами русского шансона, выступит с зимними концертами в Сургуте и Ханты-Мансийске. Информация об этом размещена на сайте сервиса продажи билетов. «Группа за время своего существования выпустила 15 номерных альбомов, 2 альбома ремиксов, акустический альбом, множество сборников лучших песен, а также новогодний мини-альбом и множество синглов. Сейчас „Воровайки“ активно гастролируют и работают над своим следующим альбомом, который увидит свет в конце 2023 года», — говорится в афише. На момент публикации новости большинство билетов на концерт еще не раскуплены. Зимой на других концертных площадках также запланирован ряд выступлений. Среди них, например, концерт Николая Носкова в Ханты-Мансийске. А в Сургуте музыкант Денис Шаповалов выступит с концертной рок-программой Tribute to Pink Floyd. Ранее URA.RU рассказывало, что сургутяне раскупили билеты на концерт рок-группы «Мельница», на котором выступит звезда 90-х Наталья О’Шей, известная как Хелависа. Выступление с презентацией нового альбома исполнителей пройдет осенью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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