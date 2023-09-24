24 сентября 2023
23 сентября 2023

Сургутяне раскупили билеты на концерт рок-группы «Мельница»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
СНР Старый Новый Рок 2015 и Пресс за день до... в ТАСС, музыканты, арфа, группа мельница, хелависа
Концерт рок-группы «Мельница» состоится в Сургуте осенью Фото:

Жители Сургута раскупили билеты на концерт рок-группы «Мельница», на котором выступит звезда 90-х Наталья О’Шей, известная как Хелависа. Выступление с презентацией нового альбома исполнителей пройдет осенью. Информация об этом размещена на сайте концертной площадки.

«Концертная программа будет состоять не только из новых песен, но и из традиционных хитов. Также группа исполнит что-то из недавнего, в том числе песни из альбома „Манускрипт“», — говорится в афише. На момент публикации новости почти все билеты на концерт оказались раскуплены.

Осенью на других концертных площадках также запланирован ряд выступлений. Среди них, например, джазовый концерт Дарьи Лобановой в Сургуте. А в Урае и Югорске состоятся выступления аккордеониста Петра Дранги.

Ранее URA.RU рассказывало, что диджей из Екатеринбурга Sage проведет для сургутян концерт-медитацию. Посетителям предлагают послушать музыку лежа.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Сургута раскупили билеты на концерт рок-группы «Мельница», на котором выступит звезда 90-х Наталья О’Шей, известная как Хелависа. Выступление с презентацией нового альбома исполнителей пройдет осенью. Информация об этом размещена на сайте концертной площадки. «Концертная программа будет состоять не только из новых песен, но и из традиционных хитов. Также группа исполнит что-то из недавнего, в том числе песни из альбома „Манускрипт“», — говорится в афише. На момент публикации новости почти все билеты на концерт оказались раскуплены. Осенью на других концертных площадках также запланирован ряд выступлений. Среди них, например, джазовый концерт Дарьи Лобановой в Сургуте. А в Урае и Югорске состоятся выступления аккордеониста Петра Дранги. Ранее URA.RU рассказывало, что диджей из Екатеринбурга Sage проведет для сургутян концерт-медитацию. Посетителям предлагают послушать музыку лежа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...