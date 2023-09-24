Сургутяне раскупили билеты на концерт рок-группы «Мельница»

Концерт рок-группы «Мельница» состоится в Сургуте осенью Фото: Александр Исаков © URA.RU

Жители Сургута раскупили билеты на концерт рок-группы «Мельница», на котором выступит звезда 90-х Наталья О’Шей, известная как Хелависа. Выступление с презентацией нового альбома исполнителей пройдет осенью. Информация об этом размещена на сайте концертной площадки.

«Концертная программа будет состоять не только из новых песен, но и из традиционных хитов. Также группа исполнит что-то из недавнего, в том числе песни из альбома „Манускрипт“», — говорится в афише. На момент публикации новости почти все билеты на концерт оказались раскуплены.

Осенью на других концертных площадках также запланирован ряд выступлений. Среди них, например, джазовый концерт Дарьи Лобановой в Сургуте. А в Урае и Югорске состоятся выступления аккордеониста Петра Дранги.

Ранее URA.RU рассказывало, что диджей из Екатеринбурга Sage проведет для сургутян концерт-медитацию. Посетителям предлагают послушать музыку лежа.