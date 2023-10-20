Кремль ответил Байдену на сравнение Путина с ХАМАС

Кремль: сравнение Байденом Путина с ХАМАС является неприемлемой риторикой

20 октября 2023 в 15:35 Размер текста - 17 +

Усилия Байдена по оказанию давления на Россию малоэффективны Фото: Официальный сайт президента Украины Сравнение президента РФ Владимира Путина с ХАМАС — неприемлемая риторика. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя высказывание президента США Джо Байдена. «Тема Путина в риторике американского истеблешмента является константой. <…> В целом [это] очень волнительный и потенциально опасный момент в международной обстановке. Он весьма эмоциональный. <…> Но вряд ли такая риторика подходит для отечественных лидеров государств. И она неприемлема для нас, ни в отношении РФ, ни в отношении нашего президента», — сообщил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Также в Кремле добавили, что давно знали намерения Байдена и США об оказании давления на Россию. Но все эти усилия остаются малоэффективными.

Сравнение президента РФ Владимира Путина с ХАМАС — неприемлемая риторика. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя высказывание президента США Джо Байдена. «Тема Путина в риторике американского истеблешмента является константой. <…> В целом [это] очень волнительный и потенциально опасный момент в международной обстановке. Он весьма эмоциональный. <…> Но вряд ли такая риторика подходит для отечественных лидеров государств. И она неприемлема для нас, ни в отношении РФ, ни в отношении нашего президента», — сообщил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Также в Кремле добавили, что давно знали намерения Байдена и США об оказании давления на Россию. Но все эти усилия остаются малоэффективными.