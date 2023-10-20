Кремль ответил Байдену на сравнение Путина с ХАМАС

Кремль: сравнение Байденом Путина с ХАМАС является неприемлемой риторикой
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Визит Джо Байдена на Украину. stock, stock, Джо Байден
Усилия Байдена по оказанию давления на Россию малоэффективны Фото:

Сравнение президента РФ Владимира Путина с ХАМАС — неприемлемая риторика. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя высказывание президента США Джо Байдена.

«Тема Путина в риторике американского истеблешмента является константой. <…> В целом [это] очень волнительный и потенциально опасный момент в международной обстановке. Он весьма эмоциональный. <…> Но вряд ли такая риторика подходит для отечественных лидеров государств. И она неприемлема для нас, ни в отношении РФ, ни в отношении нашего президента», — сообщил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Также в Кремле добавили, что давно знали намерения Байдена и США об оказании давления на Россию. Но все эти усилия остаются малоэффективными.

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Сравнение президента РФ Владимира Путина с ХАМАС — неприемлемая риторика. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя высказывание президента США Джо Байдена. «Тема Путина в риторике американского истеблешмента является константой. <…> В целом [это] очень волнительный и потенциально опасный момент в международной обстановке. Он весьма эмоциональный. <…> Но вряд ли такая риторика подходит для отечественных лидеров государств. И она неприемлема для нас, ни в отношении РФ, ни в отношении нашего президента», — сообщил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Также в Кремле добавили, что давно знали намерения Байдена и США об оказании давления на Россию. Но все эти усилия остаются малоэффективными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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