Армия и оружие

ВС РФ не дали ВСУ прорваться к реке Оскол в Харьковской области

04 ноября 2025 в 14:19
ВСУ не смогли прорваться к реке Оскол

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российские войска предотвратили попытку бойцов ВСУ прорваться к реке Оскол в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«ВС РФ сорвали попытку прорыва ВСУ к реке Оскол в Харьковской области», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что целью ВСУ было обеспечение выхода украинских подразделений с левого берега реки.

Река Оскол протекает по территории Белгородской области России и Харьковской области. Контроль над переправами через реку имеет стратегическое значение для обеих сторон конфликта.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

