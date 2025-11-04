ВС РФ не дали ВСУ прорваться к реке Оскол в Харьковской области
ВСУ не смогли прорваться к реке Оскол
Российские войска предотвратили попытку бойцов ВСУ прорваться к реке Оскол в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«ВС РФ сорвали попытку прорыва ВСУ к реке Оскол в Харьковской области», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что целью ВСУ было обеспечение выхода украинских подразделений с левого берега реки.
Река Оскол протекает по территории Белгородской области России и Харьковской области. Контроль над переправами через реку имеет стратегическое значение для обеих сторон конфликта.
