20 октября 2023

Глава Минюста Бельгии подал в отставку после гибели двух болельщиков в Брюсселе

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Посольство Бельгии. Москва, флаг бельгии
Министр юстиции Бельгии считает, что совершил ошибку, которая привела к трагическим последствиям Фото:

Министр юстиции Бельгии Винсент Ван Квикенборн уходит в отставку. Это решение он принял после гибели двух граждан Швеции в результате стрельбы на футбольном матче в Брюсселе.

«Это индивидуальная, монументальная и недопустимая ошибка, которая привела к драматическим последствиям», — сказал министр, объявляя о своей отставке. Его слова передает издание Belga news agency.

ЧП произошло перед началом футбольного матча между Бельгией и Швецией. Мужчина открыл стрельбу по болельщикам. В результате погибли два человека. Нападавший признался в содеянном и заявил, что он является членом «Исламского государства» (ИГ, признано террористическим и запрещено в РФ). 17 октября стрелявший был ликвидирован в Брюсселе.

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Министр юстиции Бельгии Винсент Ван Квикенборн уходит в отставку. Это решение он принял после гибели двух граждан Швеции в результате стрельбы на футбольном матче в Брюсселе. «Это индивидуальная, монументальная и недопустимая ошибка, которая привела к драматическим последствиям», — сказал министр, объявляя о своей отставке. Его слова передает издание Belga news agency. ЧП произошло перед началом футбольного матча между Бельгией и Швецией. Мужчина открыл стрельбу по болельщикам. В результате погибли два человека. Нападавший признался в содеянном и заявил, что он является членом «Исламского государства» (ИГ, признано террористическим и запрещено в РФ). 17 октября стрелявший был ликвидирован в Брюсселе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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