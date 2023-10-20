Глава Минюста Бельгии подал в отставку после гибели двух болельщиков в Брюсселе

21 октября 2023 в 00:05 Размер текста - 17 +

Министр юстиции Бельгии считает, что совершил ошибку, которая привела к трагическим последствиям Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министр юстиции Бельгии Винсент Ван Квикенборн уходит в отставку. Это решение он принял после гибели двух граждан Швеции в результате стрельбы на футбольном матче в Брюсселе. «Это индивидуальная, монументальная и недопустимая ошибка, которая привела к драматическим последствиям», — сказал министр, объявляя о своей отставке. Его слова передает издание Belga news agency . ЧП произошло перед началом футбольного матча между Бельгией и Швецией. Мужчина открыл стрельбу по болельщикам. В результате погибли два человека. Нападавший признался в содеянном и заявил, что он является членом «Исламского государства» (ИГ, признано террористическим и запрещено в РФ). 17 октября стрелявший был ликвидирован в Брюсселе.

Министр юстиции Бельгии Винсент Ван Квикенборн уходит в отставку. Это решение он принял после гибели двух граждан Швеции в результате стрельбы на футбольном матче в Брюсселе. «Это индивидуальная, монументальная и недопустимая ошибка, которая привела к драматическим последствиям», — сказал министр, объявляя о своей отставке. Его слова передает издание Belga news agency. ЧП произошло перед началом футбольного матча между Бельгией и Швецией. Мужчина открыл стрельбу по болельщикам. В результате погибли два человека. Нападавший признался в содеянном и заявил, что он является членом «Исламского государства» (ИГ, признано террористическим и запрещено в РФ). 17 октября стрелявший был ликвидирован в Брюсселе.