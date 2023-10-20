Симоньян сообщила о гибели 12 членов семьи оператора RT в Газе

21 октября 2023 в 02:16 Размер текста - 17 +

Ракетные удары военных приводят к массовым разрушениям и гибели мирных граждан Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Оператор телеканала RT Халед Эльдерра потерял 12 членов семьи в результате израильских обстрелов, нанесенных по Газе. Об этом сообщила главред медиакомпании «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. «У нашего оператора Халеда Эльдерры погибли 12 членов семьи после израильских обстрелов сектора Газа. Среди погибших — брат Халеда, две сестры, четыре племянника, тетя и двоюродные племянники. Две девочки (трех и пяти лет) остались без отца. Искренне соболезную Халеду и всем его родственникам», — написала Маргарита Симоньян в своем telegram-канале . По данным на 20 октября, более тысячи россиянам, которые сейчас находятся в секторе Газа, грозит опасность. Угроза возрастет в том случае, если израильская армия начнет наземную операцию. Сейчас стороны преимущественно обмениваются взаимными ракетными ударами. Точная дата операции не раскрывается, передает RT. По словам посла РФ в Израиле Анатолия Викторова, за время войны на Ближнем Востоке погибли 20 россиян, еще семь — числятся пропавшими без вести. Вооруженный конфликт на территории продолжается с 7 октября после вторжения палестинской группировки ХАМАС в Израиль, сообщал портал « Дни.ру ».

Оператор телеканала RT Халед Эльдерра потерял 12 членов семьи в результате израильских обстрелов, нанесенных по Газе. Об этом сообщила главред медиакомпании «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. «У нашего оператора Халеда Эльдерры погибли 12 членов семьи после израильских обстрелов сектора Газа. Среди погибших — брат Халеда, две сестры, четыре племянника, тетя и двоюродные племянники. Две девочки (трех и пяти лет) остались без отца. Искренне соболезную Халеду и всем его родственникам», — написала Маргарита Симоньян в своем telegram-канале. По данным на 20 октября, более тысячи россиянам, которые сейчас находятся в секторе Газа, грозит опасность. Угроза возрастет в том случае, если израильская армия начнет наземную операцию. Сейчас стороны преимущественно обмениваются взаимными ракетными ударами. Точная дата операции не раскрывается, передает RT. По словам посла РФ в Израиле Анатолия Викторова, за время войны на Ближнем Востоке погибли 20 россиян, еще семь — числятся пропавшими без вести. Вооруженный конфликт на территории продолжается с 7 октября после вторжения палестинской группировки ХАМАС в Израиль, сообщал портал «Дни.ру».