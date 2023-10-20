Выросло количество россиян, погибших в войне Израиля и ХАМАС

За время войны на Ближнем Востоке погибли 20 россиян
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
За время войны на Ближнем Востоке погибли 20 россиян, а семь человек числятся без вести пропавшими. Свежими данными делится посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.
«На сегодняшний день, к сожалению, мы вынуждены подтвердить гибель 20 граждан Российской Федерации. Все они также имеют гражданство Израиля», — заявил Анатолий Викторов, его слова приводит газета «Известия». Он отметил, что без вести пропали семь человек, а двое россиян находятся в заложниках.
Война на Ближнем Востоке началась 7 октября после вторжения палестинской группировки ХАМАС в Израиль. ЦАХАЛ (армия Израиля) готовится провести наземную операцию в секторе Газа.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.
Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!