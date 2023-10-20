Выросло количество россиян, погибших в войне Израиля и ХАМАС

20 октября 2023 в 18:04 Размер текста - 17 +

За время войны на Ближнем Востоке погибли 20 россиян Фото: Hassan Ammar/AP/TASS новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа За время войны на Ближнем Востоке погибли 20 россиян, а семь человек числятся без вести пропавшими. Свежими данными делится посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. «На сегодняшний день, к сожалению, мы вынуждены подтвердить гибель 20 граждан Российской Федерации. Все они также имеют гражданство Израиля», — заявил Анатолий Викторов, его слова приводит газета «Известия». Он отметил, что без вести пропали семь человек, а двое россиян находятся в заложниках. Война на Ближнем Востоке началась 7 октября после вторжения палестинской группировки ХАМАС в Израиль. ЦАХАЛ (армия Израиля) готовится провести наземную операцию в секторе Газа.

За время войны на Ближнем Востоке погибли 20 россиян, а семь человек числятся без вести пропавшими. Свежими данными делится посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. «На сегодняшний день, к сожалению, мы вынуждены подтвердить гибель 20 граждан Российской Федерации. Все они также имеют гражданство Израиля», — заявил Анатолий Викторов, его слова приводит газета «Известия». Он отметил, что без вести пропали семь человек, а двое россиян находятся в заложниках. Война на Ближнем Востоке началась 7 октября после вторжения палестинской группировки ХАМАС в Израиль. ЦАХАЛ (армия Израиля) готовится провести наземную операцию в секторе Газа.