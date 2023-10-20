Выросло количество россиян, погибших в войне Израиля и ХАМАС

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За время войны на Ближнем Востоке погибли 20 россиян Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

За время войны на Ближнем Востоке погибли 20 россиян, а семь человек числятся без вести пропавшими. Свежими данными делится посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

«На сегодняшний день, к сожалению, мы вынуждены подтвердить гибель 20 граждан Российской Федерации. Все они также имеют гражданство Израиля», — заявил Анатолий Викторов, его слова приводит газета «Известия». Он отметил, что без вести пропали семь человек, а двое россиян находятся в заложниках.

Война на Ближнем Востоке началась 7 октября после вторжения палестинской группировки ХАМАС в Израиль. ЦАХАЛ (армия Израиля) готовится провести наземную операцию в секторе Газа.

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За время войны на Ближнем Востоке погибли 20 россиян, а семь человек числятся без вести пропавшими. Свежими данными делится посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. «На сегодняшний день, к сожалению, мы вынуждены подтвердить гибель 20 граждан Российской Федерации. Все они также имеют гражданство Израиля», — заявил Анатолий Викторов, его слова приводит газета «Известия». Он отметил, что без вести пропали семь человек, а двое россиян находятся в заложниках. Война на Ближнем Востоке началась 7 октября после вторжения палестинской группировки ХАМАС в Израиль. ЦАХАЛ (армия Израиля) готовится провести наземную операцию в секторе Газа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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