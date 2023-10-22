Советник Пушилина предположил, что ракеты ATACMS находятся на Украине уже давно

23 октября 2023 в 05:39 Размер текста - 17 +

Режим Зеленского может начать бездумно наносить удары по объектам РФ, полагает Гагин Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США предоставили ракеты ATACMS Киеву намного раньше, чем российская сторона узнала, что они там. Если бы их поставили сейчас, то это стало бы серьезным нарушением. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина Ян Гагин. «На мой взгляд, ракеты ATACMS были поставлены (Киеву — прим. URA.RU) еще раньше — до того, как мы узнали, что они там. Потому что уже достаточно давно был принят новый военный бюджет в Соединенных Штатах, и если бы их поставили сейчас, это было бы серьезным нарушением», — заявил Гагин. Его цитирует РИА Новости. На Украину, скорее всего, поставили небольшую партию ATACMS. Но Киев будет стараться использовать их по полной. Не исключено, что режим Зеленского бездумно начнет наносить удары по всем объектам на территории России, до которых дотянется, заявил советник. Новые поставки таких ракет будут не скоро, считает Гагин. «Это принесет новые угрозы по нашим объектам <…>. Но надо понимать, что у России есть чем ответить на подобные вызовы», — подчеркнул он. Ранее российские военные эксперты нашли комплексное решение в борьбе с ATACMS. Расчеты ПВО подготовили для перехвата новых целей, а пусковые установки будут уничтожать гиперзвуковыми ударами, сообщает телеканал 360.

США предоставили ракеты ATACMS Киеву намного раньше, чем российская сторона узнала, что они там. Если бы их поставили сейчас, то это стало бы серьезным нарушением. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина Ян Гагин. «На мой взгляд, ракеты ATACMS были поставлены (Киеву — прим. URA.RU) еще раньше — до того, как мы узнали, что они там. Потому что уже достаточно давно был принят новый военный бюджет в Соединенных Штатах, и если бы их поставили сейчас, это было бы серьезным нарушением», — заявил Гагин. Его цитирует РИА Новости. На Украину, скорее всего, поставили небольшую партию ATACMS. Но Киев будет стараться использовать их по полной. Не исключено, что режим Зеленского бездумно начнет наносить удары по всем объектам на территории России, до которых дотянется, заявил советник. Новые поставки таких ракет будут не скоро, считает Гагин. «Это принесет новые угрозы по нашим объектам <…>. Но надо понимать, что у России есть чем ответить на подобные вызовы», — подчеркнул он. Ранее российские военные эксперты нашли комплексное решение в борьбе с ATACMS. Расчеты ПВО подготовили для перехвата новых целей, а пусковые установки будут уничтожать гиперзвуковыми ударами, сообщает телеканал 360.