На свердловской трассе произошел коллапс из-за снегопада

Пермский тракт встал в пробку из-за снега и гололеда (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На трассе Екатеринбург — Пермь в районе Первоуральска произошел коллапс. Виной тому стали неблагоприятные погодные условия из-за снега и гололеда.

«На трассе появился гололед, из-за которого большегрузы не могут забраться в гору. Соответственно, другие машины вынуждены стоять», — сообщил стоящий в пробке читатель URA.RU.

Как сообщили агентству в «Уралуправтодоре», движение на Пермском тракте затруднено на участках, где идут ремонтные работы. Автомобилистам советуют выбирать пути объезда.

«На автодороге Р-242 с 306-го по 316-й километр затруднено движение в направлении Екатеринбурга в связи с дорожными работами и большим транспортным потоком. Возможный путь объезда: через село Первомайское — поселок Билимбай — город Первоуральск с выездом на 290-м километре и возвращением на автодорогу на 326-м километре», — сказали в ведомстве.