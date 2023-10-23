На свердловской трассе произошел коллапс из-за снегопада

На трассе Екатеринбург — Пермь в районе Первоуральска произошел коллапс. Виной тому стали неблагоприятные погодные условия из-за снега и гололеда.
«На трассе появился гололед, из-за которого большегрузы не могут забраться в гору. Соответственно, другие машины вынуждены стоять», — сообщил стоящий в пробке читатель URA.RU.
Как сообщили агентству в «Уралуправтодоре», движение на Пермском тракте затруднено на участках, где идут ремонтные работы. Автомобилистам советуют выбирать пути объезда.
«На автодороге Р-242 с 306-го по 316-й километр затруднено движение в направлении Екатеринбурга в связи с дорожными работами и большим транспортным потоком. Возможный путь объезда: через село Первомайское — поселок Билимбай — город Первоуральск с выездом на 290-м километре и возвращением на автодорогу на 326-м километре», — сказали в ведомстве.
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