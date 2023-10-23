Песков ответил на вопрос о вызволении россиян из плена ХАМАС

Российские дипломаты делают все возможное, чтобы высвободить россиян из плена боевиков палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Осуществляются определенные контакты. Наши дипломаты работают. В той ситуации, которая есть сейчас, трудно говорить о деталях. Но наши дипломаты предпринимают все необходимые усилия», — заявил Песков в ответ на вопрос о том, как Россия собирается вызволять своих граждан из плена.
Ранее посольство РФ в Израиле заявило о двух россиянах, которые находятся в заложниках у ХАМАС. Кроме того, среди заложников есть много людей с двойным гражданством.
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