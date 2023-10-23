Песков ответил на вопрос о вызволении россиян из плена ХАМАС

23 октября 2023 в 14:40 Размер текста - 17 +

Российские дипломаты осуществляют контакты по поводу пленных россиян, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Российские дипломаты делают все возможное, чтобы высвободить россиян из плена боевиков палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Осуществляются определенные контакты. Наши дипломаты работают. В той ситуации, которая есть сейчас, трудно говорить о деталях. Но наши дипломаты предпринимают все необходимые усилия», — заявил Песков в ответ на вопрос о том, как Россия собирается вызволять своих граждан из плена. Ранее посольство РФ в Израиле заявило о двух россиянах, которые находятся в заложниках у ХАМАС. Кроме того, среди заложников есть много людей с двойным гражданством.

Российские дипломаты делают все возможное, чтобы высвободить россиян из плена боевиков палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Осуществляются определенные контакты. Наши дипломаты работают. В той ситуации, которая есть сейчас, трудно говорить о деталях. Но наши дипломаты предпринимают все необходимые усилия», — заявил Песков в ответ на вопрос о том, как Россия собирается вызволять своих граждан из плена. Ранее посольство РФ в Израиле заявило о двух россиянах, которые находятся в заложниках у ХАМАС. Кроме того, среди заложников есть много людей с двойным гражданством.