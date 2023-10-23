Экс-премьер Израиля взял на себя ответственность за начало войны с ХАМАС

23 октября 2023 в 14:58 Размер текста - 17 +

Нафтали Бенет признал вину за начало войны между Израилем и Палестиной Фото: Fabian Sommer/dpa/picture-alliance/ТАСС новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Бенет признался, что несет ответственность за начало войны на Ближнем Востоке. Об этом он написал в соцсетях. «Я тоже несу ответственность [за начало войны между Израилеи и боевиками ХАМАС из сектора Газа]», — уточнил Нафтали Бенет. Его сообщение опубликовано в X (Twitter). Израиль объявил войну Палестине 7 октября после того, как боевики из ХАМАС проникли на территорию еврейского государства. Изначально Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале операции «Железные мечи», которая переросла в полномасштабную войну.

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Бенет признался, что несет ответственность за начало войны на Ближнем Востоке. Об этом он написал в соцсетях. «Я тоже несу ответственность [за начало войны между Израилеи и боевиками ХАМАС из сектора Газа]», — уточнил Нафтали Бенет. Его сообщение опубликовано в X (Twitter). Израиль объявил войну Палестине 7 октября после того, как боевики из ХАМАС проникли на территорию еврейского государства. Изначально Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале операции «Железные мечи», которая переросла в полномасштабную войну.