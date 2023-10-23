Экс-премьер Израиля взял на себя ответственность за начало войны с ХАМАС

Нафтали Бенет признал вину за начало войны между Израилем и Палестиной
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Бенет признался, что несет ответственность за начало войны на Ближнем Востоке. Об этом он написал в соцсетях.
«Я тоже несу ответственность [за начало войны между Израилеи и боевиками ХАМАС из сектора Газа]», — уточнил Нафтали Бенет. Его сообщение опубликовано в X (Twitter).
Израиль объявил войну Палестине 7 октября после того, как боевики из ХАМАС проникли на территорию еврейского государства. Изначально Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале операции «Железные мечи», которая переросла в полномасштабную войну.
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