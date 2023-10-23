Экс-премьер Израиля взял на себя ответственность за начало войны с ХАМАС

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Нафтали Бенет признал вину за начало войны между Израилем и Палестиной Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Бенет признался, что несет ответственность за начало войны на Ближнем Востоке. Об этом он написал в соцсетях.

«Я тоже несу ответственность [за начало войны между Израилеи и боевиками ХАМАС из сектора Газа]», — уточнил Нафтали Бенет. Его сообщение опубликовано в X (Twitter).

Израиль объявил войну Палестине 7 октября после того, как боевики из ХАМАС проникли на территорию еврейского государства. Изначально Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале операции «Железные мечи», которая переросла в полномасштабную войну.

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Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Бенет признался, что несет ответственность за начало войны на Ближнем Востоке. Об этом он написал в соцсетях. «Я тоже несу ответственность [за начало войны между Израилеи и боевиками ХАМАС из сектора Газа]», — уточнил Нафтали Бенет. Его сообщение опубликовано в X (Twitter). Израиль объявил войну Палестине 7 октября после того, как боевики из ХАМАС проникли на территорию еврейского государства. Изначально Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале операции «Железные мечи», которая переросла в полномасштабную войну.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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