Агрегатор такси построит в Кургане спортивный центр, чтобы угодить чиновникам. Инсайд

30 октября 2023 в 13:03 Размер текста - 17 +

В Кургане строительством спортивного центра займется агрегатор такси Фото: Илья Московец © URA.RU Один из крупнейших агрегаторов такси построит в Кургане спортивный центр, чтобы угодить местным чиновникам. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, приближенный к региональным властям. «Крупнейший агрегатор такси в стране займется строительством спортивного центра в Кургане, чтобы угодить местным властям. Изначально такой соцобъект не входил в их планы, но решение пришлось изменить после конфликта с чиновниками на фоне нового закона о такси», — рассказал инсайдер. Согласно изменениям, вступившим в силу с 1 сентября таксистам необходимо иметь лицензии на перевозку, которые выдаются правительством региона. URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу агрегатора такси с просьбой прокомментировать данную информацию. Ответ ожидается. Ранее инсайдеры URA.RU сообщали, что в сентябре после вступления нового закона о такси, у агрегатора возник конфликт с правительством региона. По их мнению, чиновники якобы оказывали давление после получения права выдавать или блокировать лицензии таксистам. Агрегатор такси, в свою очередь, угрожал забастовками и резким повышением цен. Закон о такси был принят правительством РФ для регулирования деятельности рынка перевозок. По словам законодателей, он необходим для того, чтобы агрегаторы начали нести ответственность перед пассажирами. В частности, одной из целей закона является снижение риска передачи заказов нелегальным мигрантам и водителям, не имеющим соответствующей квалификации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Один из крупнейших агрегаторов такси построит в Кургане спортивный центр, чтобы угодить местным чиновникам. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, приближенный к региональным властям. «Крупнейший агрегатор такси в стране займется строительством спортивного центра в Кургане, чтобы угодить местным властям. Изначально такой соцобъект не входил в их планы, но решение пришлось изменить после конфликта с чиновниками на фоне нового закона о такси», — рассказал инсайдер. Согласно изменениям, вступившим в силу с 1 сентября таксистам необходимо иметь лицензии на перевозку, которые выдаются правительством региона. URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу агрегатора такси с просьбой прокомментировать данную информацию. Ответ ожидается. Ранее инсайдеры URA.RU сообщали, что в сентябре после вступления нового закона о такси, у агрегатора возник конфликт с правительством региона. По их мнению, чиновники якобы оказывали давление после получения права выдавать или блокировать лицензии таксистам. Агрегатор такси, в свою очередь, угрожал забастовками и резким повышением цен. Закон о такси был принят правительством РФ для регулирования деятельности рынка перевозок. По словам законодателей, он необходим для того, чтобы агрегаторы начали нести ответственность перед пассажирами. В частности, одной из целей закона является снижение риска передачи заказов нелегальным мигрантам и водителям, не имеющим соответствующей квалификации.