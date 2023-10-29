29 октября 2023
28 октября 2023

Агрегатор такси построит в Кургане спортивный центр, чтобы угодить чиновникам. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие нового спортивного центра для Академии футбольного клуба «Урал». Екатеринбург, футбол, футбольный мяч, футбольные бутсы
В Кургане строительством спортивного центра займется агрегатор такси Фото:

Один из крупнейших агрегаторов такси построит в Кургане спортивный центр, чтобы угодить местным чиновникам. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, приближенный к региональным властям.

«Крупнейший агрегатор такси в стране займется строительством спортивного центра в Кургане, чтобы угодить местным властям. Изначально такой соцобъект не входил в их планы, но решение пришлось изменить после конфликта с чиновниками на фоне нового закона о такси», — рассказал инсайдер. Согласно изменениям, вступившим в силу с 1 сентября таксистам необходимо иметь лицензии на перевозку, которые выдаются правительством региона.

URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу агрегатора такси с просьбой прокомментировать данную информацию. Ответ ожидается.

Ранее инсайдеры URA.RU сообщали, что в сентябре после вступления нового закона о такси, у агрегатора возник конфликт с правительством региона. По их мнению, чиновники якобы оказывали давление после получения права выдавать или блокировать лицензии таксистам. Агрегатор такси, в свою очередь, угрожал забастовками и резким повышением цен. Закон о такси был принят правительством РФ для регулирования деятельности рынка перевозок. По словам законодателей, он необходим для того, чтобы агрегаторы начали нести ответственность перед пассажирами. В частности, одной из целей закона является снижение риска передачи заказов нелегальным мигрантам и водителям, не имеющим соответствующей квалификации.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Один из крупнейших агрегаторов такси построит в Кургане спортивный центр, чтобы угодить местным чиновникам. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, приближенный к региональным властям. «Крупнейший агрегатор такси в стране займется строительством спортивного центра в Кургане, чтобы угодить местным властям. Изначально такой соцобъект не входил в их планы, но решение пришлось изменить после конфликта с чиновниками на фоне нового закона о такси», — рассказал инсайдер. Согласно изменениям, вступившим в силу с 1 сентября таксистам необходимо иметь лицензии на перевозку, которые выдаются правительством региона. URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу агрегатора такси с просьбой прокомментировать данную информацию. Ответ ожидается. Ранее инсайдеры URA.RU сообщали, что в сентябре после вступления нового закона о такси, у агрегатора возник конфликт с правительством региона. По их мнению, чиновники якобы оказывали давление после получения права выдавать или блокировать лицензии таксистам. Агрегатор такси, в свою очередь, угрожал забастовками и резким повышением цен. Закон о такси был принят правительством РФ для регулирования деятельности рынка перевозок. По словам законодателей, он необходим для того, чтобы агрегаторы начали нести ответственность перед пассажирами. В частности, одной из целей закона является снижение риска передачи заказов нелегальным мигрантам и водителям, не имеющим соответствующей квалификации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...