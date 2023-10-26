Главврач из ЯНАО призвал пациентов соблюдать правила записи на прием

Жители ЯНАО срывают график приема в поликлиниках и создают конфликтные ситуации

27 октября 2023 в 14:43 Размер текста - 17 +

Многие пациенты по одной записи приходят к врачу целыми семьями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Главный врач Губкинской городской больницы (ЯНАО) Михаил Налимов объяснил пациентам, почему его подчиненные выбиваются из графика приема больных. По словам руководителя, некоторые пациенты приходят на прием по одному талону целыми семьями, а врачи не могут отказать в медпомощи, что приводит к конфликтам. «Родители записывают одного ребенка на прием к участковому врачу — педиатру, а приходят с двумя или тремя. Такое происходит и во взрослой поликлинике. Врач в данном случае не имеет права отказывать в помощи пациентам, а в очереди сидят следующие пациенты, которые уступать свою запись не хотят. Давайте придерживаться установленных правил и не допускать искусственно созданных инцидентов, в результате которых формируется дефицит специалистов», — написал Михаил Налимов на своей личной странице во «ВКонтакте». Многие жители округа согласились с откровенными словами мужчины. «Вы совершенно правы. Давайте уважать друг друга», — ответила Лариса Сирогина. «Да, вы правы! Только диалог и взаимопонимание, человечности нам», — написала Елена Серебрякова. Однако, были и те, кто считает конфликт неизбежным. «Такая ситуация создается из-за того, что нужно вести прием либо только по записи, либо только по живой очереди», — отметила Ольга Пономарева. «Но скажите, как в одно время пробить два-три талона, когда за одним нужна такая охота?» — написала Хеда Эснукаева. Ранее URA.RU писало о том, что с 1 января произойдут изменения штатного расписания в медицинских учреждениях ЯНАО. Депздрав заверил, что всем сотрудникам, которые попадут под сокращение, предложат другие рабочие места Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главный врач Губкинской городской больницы (ЯНАО) Михаил Налимов объяснил пациентам, почему его подчиненные выбиваются из графика приема больных. По словам руководителя, некоторые пациенты приходят на прием по одному талону целыми семьями, а врачи не могут отказать в медпомощи, что приводит к конфликтам. «Родители записывают одного ребенка на прием к участковому врачу — педиатру, а приходят с двумя или тремя. Такое происходит и во взрослой поликлинике. Врач в данном случае не имеет права отказывать в помощи пациентам, а в очереди сидят следующие пациенты, которые уступать свою запись не хотят. Давайте придерживаться установленных правил и не допускать искусственно созданных инцидентов, в результате которых формируется дефицит специалистов», — написал Михаил Налимов на своей личной странице во «ВКонтакте». Многие жители округа согласились с откровенными словами мужчины. «Вы совершенно правы. Давайте уважать друг друга», — ответила Лариса Сирогина. «Да, вы правы! Только диалог и взаимопонимание, человечности нам», — написала Елена Серебрякова. Однако, были и те, кто считает конфликт неизбежным. «Такая ситуация создается из-за того, что нужно вести прием либо только по записи, либо только по живой очереди», — отметила Ольга Пономарева. «Но скажите, как в одно время пробить два-три талона, когда за одним нужна такая охота?» — написала Хеда Эснукаева. Ранее URA.RU писало о том, что с 1 января произойдут изменения штатного расписания в медицинских учреждениях ЯНАО. Депздрав заверил, что всем сотрудникам, которые попадут под сокращение, предложат другие рабочие места