Жители Германии поймали крупных щук на рыбалке в ХМАО. Фото

27 октября 2023 в 17:52 Размер текста - 17 +

Жители Германии выловили щук весом от 3,5 до 8 кг на рыбалке в Нижневартовске Фото: Илья Московец © URA.RU Жители Германии поймали несколько крупных щук на рыбалке в Нижневартовске. Трофейную рыбалку и экскурсию по городу иностранным гостям организовал рыболовный гид Дмитрий Новиков. Вартовчанин рассказал URA.RU о результатах рыбалки и впечатлениях гостей. «Ко мне на рыбалку в Нижневартовск приехал житель Германии со своей девушкой. Они пробыли в городе неделю. За это время им удалось поймать несколько крупных щук в реке Вах весом от 3,5 до 8 килограммов. Клиенты довольны и улыбаются на фото с добытыми трофеями», — поделился с журналистом агентства Новиков.



Также в сопровождении гида гости посетили природный парк в Нижневартовске. Для них организовали экскурсию в музее и прогулку в парке.



Ранее URA.RU рассказывало, что челябинские рыбаки закрыли сезон трофейным уловом в ХМАО. Они выловили щуку весом около шести килограммов и несколько крупных окуней.

Жители Германии поймали несколько крупных щук на рыбалке в Нижневартовске. Трофейную рыбалку и экскурсию по городу иностранным гостям организовал рыболовный гид Дмитрий Новиков. Вартовчанин рассказал URA.RU о результатах рыбалки и впечатлениях гостей. «Ко мне на рыбалку в Нижневартовск приехал житель Германии со своей девушкой. Они пробыли в городе неделю. За это время им удалось поймать несколько крупных щук в реке Вах весом от 3,5 до 8 килограммов. Клиенты довольны и улыбаются на фото с добытыми трофеями», — поделился с журналистом агентства Новиков. Также в сопровождении гида гости посетили природный парк в Нижневартовске. Для них организовали экскурсию в музее и прогулку в парке. Ранее URA.RU рассказывало, что челябинские рыбаки закрыли сезон трофейным уловом в ХМАО. Они выловили щуку весом около шести килограммов и несколько крупных окуней.