Жители Германии поймали несколько крупных щук на рыбалке в Нижневартовске. Трофейную рыбалку и экскурсию по городу иностранным гостям организовал рыболовный гид Дмитрий Новиков. Вартовчанин рассказал URA.RU о результатах рыбалки и впечатлениях гостей.
«Ко мне на рыбалку в Нижневартовск приехал житель Германии со своей девушкой. Они пробыли в городе неделю. За это время им удалось поймать несколько крупных щук в реке Вах весом от 3,5 до 8 килограммов. Клиенты довольны и улыбаются на фото с добытыми трофеями», — поделился с журналистом агентства Новиков.
Также в сопровождении гида гости посетили природный парк в Нижневартовске. Для них организовали экскурсию в музее и прогулку в парке.
Ранее URA.RU рассказывало, что челябинские рыбаки закрыли сезон трофейным уловом в ХМАО. Они выловили щуку весом около шести килограммов и несколько крупных окуней.
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