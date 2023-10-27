27 октября 2023

Жители Германии поймали крупных щук на рыбалке в ХМАО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Городские зарисовки. Екатеринбург, улов, щука, рыба, рыбалка, клев, подсачок
Жители Германии выловили щук весом от 3,5 до 8 кг на рыбалке в Нижневартовске Фото:

Жители Германии поймали несколько крупных щук на рыбалке в Нижневартовске. Трофейную рыбалку и экскурсию по городу иностранным гостям организовал рыболовный гид Дмитрий Новиков. Вартовчанин рассказал URA.RU о результатах рыбалки и впечатлениях гостей.

«Ко мне на рыбалку в Нижневартовск приехал житель Германии со своей девушкой. Они пробыли в городе неделю. За это время им удалось поймать несколько крупных щук в реке Вах весом от 3,5 до 8 килограммов. Клиенты довольны и улыбаются на фото с добытыми трофеями», — поделился с журналистом агентства Новиков.

Также в сопровождении гида гости посетили природный парк в Нижневартовске. Для них организовали экскурсию в музее и прогулку в парке.

Ранее URA.RU рассказывало, что челябинские рыбаки закрыли сезон трофейным уловом в ХМАО. Они выловили щуку весом около шести килограммов и несколько крупных окуней.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Германии поймали несколько крупных щук на рыбалке в Нижневартовске. Трофейную рыбалку и экскурсию по городу иностранным гостям организовал рыболовный гид Дмитрий Новиков. Вартовчанин рассказал URA.RU о результатах рыбалки и впечатлениях гостей. «Ко мне на рыбалку в Нижневартовск приехал житель Германии со своей девушкой. Они пробыли в городе неделю. За это время им удалось поймать несколько крупных щук в реке Вах весом от 3,5 до 8 килограммов. Клиенты довольны и улыбаются на фото с добытыми трофеями», — поделился с журналистом агентства Новиков. Также в сопровождении гида гости посетили природный парк в Нижневартовске. Для них организовали экскурсию в музее и прогулку в парке. Ранее URA.RU рассказывало, что челябинские рыбаки закрыли сезон трофейным уловом в ХМАО. Они выловили щуку весом около шести килограммов и несколько крупных окуней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...