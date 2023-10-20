Челябинские рыбаки закрыли сезон трофейным уловом в ХМАО. Фото

20 октября 2023 в 18:09 Размер текста - 17 +

Челябинцам удалось поймать крупных рыб в реке Вах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинские рыбаки поймали в Нижневартовске трофейную щуку весом около шести килограммов и несколько крупных окуней. Рыб удалось выловить в реке Вах, рассказал URA.RU владелец рыболовной базы Наиль Кавыев, которую посетили гости из Челябинска. «Рыбалка выдалась сложной, рыба выходила буквально на один час и снова ложилась на дно. Упорство и оптимизм гостей все же увенчались успехами. Вес самой большой выловленной щуки составил около шести килограммов, а окуней — до одного килограмма. Челябинцы уехали с хорошими впечатлениями», — рассказал Кавыев.



Ранее URA.RU рассказывало, что рыбак из Нижневартовска Дмитрий Новиков поймал гигантскую щуку в реке Вах. Вес трофея составил более 14 килограммов.

Челябинские рыбаки поймали в Нижневартовске трофейную щуку весом около шести килограммов и несколько крупных окуней. Рыб удалось выловить в реке Вах, рассказал URA.RU владелец рыболовной базы Наиль Кавыев, которую посетили гости из Челябинска. «Рыбалка выдалась сложной, рыба выходила буквально на один час и снова ложилась на дно. Упорство и оптимизм гостей все же увенчались успехами. Вес самой большой выловленной щуки составил около шести килограммов, а окуней — до одного килограмма. Челябинцы уехали с хорошими впечатлениями», — рассказал Кавыев. Ранее URA.RU рассказывало, что рыбак из Нижневартовска Дмитрий Новиков поймал гигантскую щуку в реке Вах. Вес трофея составил более 14 килограммов.