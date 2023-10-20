Челябинские рыбаки закрыли сезон трофейным уловом в ХМАО. Фото

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Чемпионат челябинской области 2015 по ловле рыбы на донную удочку. Рыбалка. Шершневское водохранилище. Челябинск., соревнования, рыбак, дамба, лето, шершневское водохранилище, рыба, водохранилище, отдых, озеро, рыбалка, шершни
Челябинцам удалось поймать крупных рыб в реке Вах Фото:

Челябинские рыбаки поймали в Нижневартовске трофейную щуку весом около шести килограммов и несколько крупных окуней. Рыб удалось выловить в реке Вах, рассказал URA.RU владелец рыболовной базы Наиль Кавыев, которую посетили гости из Челябинска.

«Рыбалка выдалась сложной, рыба выходила буквально на один час и снова ложилась на дно. Упорство и оптимизм гостей все же увенчались успехами. Вес самой большой выловленной щуки составил около шести килограммов, а окуней — до одного килограмма. Челябинцы уехали с хорошими впечатлениями», — рассказал Кавыев.

Ранее URA.RU рассказывало, что рыбак из Нижневартовска Дмитрий Новиков поймал гигантскую щуку в реке Вах. Вес трофея составил более 14 килограммов.

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Челябинские рыбаки поймали в Нижневартовске трофейную щуку весом около шести килограммов и несколько крупных окуней. Рыб удалось выловить в реке Вах, рассказал URA.RU владелец рыболовной базы Наиль Кавыев, которую посетили гости из Челябинска. «Рыбалка выдалась сложной, рыба выходила буквально на один час и снова ложилась на дно. Упорство и оптимизм гостей все же увенчались успехами. Вес самой большой выловленной щуки составил около шести килограммов, а окуней — до одного килограмма. Челябинцы уехали с хорошими впечатлениями», — рассказал Кавыев. Ранее URA.RU рассказывало, что рыбак из Нижневартовска Дмитрий Новиков поймал гигантскую щуку в реке Вах. Вес трофея составил более 14 килограммов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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