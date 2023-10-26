26 октября 2023

В Новом Уренгое следователи проверят многоэтажку с общежитием на чердаке

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, многоэтажки, бульвар гагарина, шоссе космонавтов
Жители Нового Уренгоя пожаловались, что в их доме на чердаке бизнесмен оборудовал общежитие Фото:

В Новом Уренгое жильцы многоквартирного дома в микрорайоне Восточный сообщили в СУ СКР по ЯНАО, что в их доме на чердаке коммерческая организация оборудовала общежитие, а в подвале частные лица устроили лабораторию. По данному обращению будет проведена проверка, рассказал URA.RU источник в силовых структурах.

«К руководителю окружного следственного управления Андрею Егорову в ходе личного приема обратилась группа жителей с просьбой помочь разобраться, на каком основании частью их общедомового имущества владеют посторонние лица. По словам жильцов, на чердаке предприниматели оборудовали офис и общежитие для сотрудников, а в подвале находится лаборатория», — сообщил корреспонденту собеседник.

Известно, что посторонние граждане появились в доме с начала 2021 года. Жильцы обращались в различные инстанции, в том числе и в суды, но пока значимого результата не добились.

В пресс-службе СУ СКР по ЯНАО корреспонденту агентства сообщили, что такое обращение действительно поступило. Руководитель ведомства поручил Новоуренгойскому отделу провести проверку и представить ее результаты в кратчайшие сроки.

Корреспондент направил запрос в пресс-службу администрации Нового Уренгоя с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

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В Новом Уренгое жильцы многоквартирного дома в микрорайоне Восточный сообщили в СУ СКР по ЯНАО, что в их доме на чердаке коммерческая организация оборудовала общежитие, а в подвале частные лица устроили лабораторию. По данному обращению будет проведена проверка, рассказал URA.RU источник в силовых структурах. «К руководителю окружного следственного управления Андрею Егорову в ходе личного приема обратилась группа жителей с просьбой помочь разобраться, на каком основании частью их общедомового имущества владеют посторонние лица. По словам жильцов, на чердаке предприниматели оборудовали офис и общежитие для сотрудников, а в подвале находится лаборатория», — сообщил корреспонденту собеседник. Известно, что посторонние граждане появились в доме с начала 2021 года. Жильцы обращались в различные инстанции, в том числе и в суды, но пока значимого результата не добились. В пресс-службе СУ СКР по ЯНАО корреспонденту агентства сообщили, что такое обращение действительно поступило. Руководитель ведомства поручил Новоуренгойскому отделу провести проверку и представить ее результаты в кратчайшие сроки. Корреспондент направил запрос в пресс-службу администрации Нового Уренгоя с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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