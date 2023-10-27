Челябинский омбудсмен прокомментировала слухи об издевках над школьниками детьми мигрантов

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова 27 октября прокомментировала слухи об издевках над школьниками со стороны детей мигрантов в образовательном центре №3 — одного из крупнейших в областном центре. По ее словам, данная информация не подтвердилась.
«Сотрудники аппарата уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области вместе с сотрудниками ГУ МВД выезжали вчера в школу. В результате выезда можно сделать вывод, что информация, размещенная в социальных сетях, не соответствует действительности», — сообщила Майорова в своем telegram-канале.
По ее словам, с родителями и учениками была проведена беседа. Сейчас дети продолжают обучение. В помощи они не нуждаются.
Ранее в одном из telegram-каналов появилась информация об издевательствах над школьниками. Бесчинствами якобы занимались дети мигрантов. По информации канала, дело дошло вплоть до угроз убийством.
В центральном аппарате СК РФ отреагировали незамедлительно. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил челябинским следователям возбудить уголовное дело, провести проверку. От и. о. руководителя челябинского следкома Алексея Колбасина ждут доклад о ходе и предварительных результатах расследования.
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