Челябинский омбудсмен прокомментировала слухи об издевках над школьниками детьми мигрантов

Челябинский омбудсмен Майорова: слухи об издевках мигрантов не подтвердились

27 октября 2023 в 15:28 Размер текста - 17 +

Аппарат омбудсмена Евгении Майоровой не нашел подтверждения слухов об издевательствах в школе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова 27 октября прокомментировала слухи об издевках над школьниками со стороны детей мигрантов в образовательном центре №3 — одного из крупнейших в областном центре. По ее словам, данная информация не подтвердилась. «Сотрудники аппарата уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области вместе с сотрудниками ГУ МВД выезжали вчера в школу. В результате выезда можно сделать вывод, что информация, размещенная в социальных сетях, не соответствует действительности», — сообщила Майорова в своем telegram-канале. По ее словам, с родителями и учениками была проведена беседа. Сейчас дети продолжают обучение. В помощи они не нуждаются. Ранее в одном из telegram-каналов появилась информация об издевательствах над школьниками. Бесчинствами якобы занимались дети мигрантов. По информации канала, дело дошло вплоть до угроз убийством. В центральном аппарате СК РФ отреагировали незамедлительно. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил челябинским следователям возбудить уголовное дело, провести проверку. От и. о. руководителя челябинского следкома Алексея Колбасина ждут доклад о ходе и предварительных результатах расследования.

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова 27 октября прокомментировала слухи об издевках над школьниками со стороны детей мигрантов в образовательном центре №3 — одного из крупнейших в областном центре. По ее словам, данная информация не подтвердилась. «Сотрудники аппарата уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области вместе с сотрудниками ГУ МВД выезжали вчера в школу. В результате выезда можно сделать вывод, что информация, размещенная в социальных сетях, не соответствует действительности», — сообщила Майорова в своем telegram-канале. По ее словам, с родителями и учениками была проведена беседа. Сейчас дети продолжают обучение. В помощи они не нуждаются. Ранее в одном из telegram-каналов появилась информация об издевательствах над школьниками. Бесчинствами якобы занимались дети мигрантов. По информации канала, дело дошло вплоть до угроз убийством. В центральном аппарате СК РФ отреагировали незамедлительно. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил челябинским следователям возбудить уголовное дело, провести проверку. От и. о. руководителя челябинского следкома Алексея Колбасина ждут доклад о ходе и предварительных результатах расследования.