27 октября 2023

Челябинских водителей предупредили о сложной дорожной обстановке на юге области

© Служба новостей «URA.RU»
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Трасса М5 Дорога Челябинск, снег, трасса м5
В южной части региона ожидаются снегопады и гололедица на дороге Фото:

На юге Челябинской области автомобилистов предупредили о сильных снегопадах и гололедице на дорогах 28 октября. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе миндортранса области.

«Утром и днем 28 октября на юге региона ожидаются сильный и мокрый снег, на дорогах сильная гололедица. Будьте внимательны и осторожны!» — уточнили в пресс-службе.

По прогнозам синоптиков, в выходные с 28 по 29 октября в регионе будут снегопады. Температура ночью составит минус 2-10 градусов, днем — от минус двух до плюс трех градусов.

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На юге Челябинской области автомобилистов предупредили о сильных снегопадах и гололедице на дорогах 28 октября. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе миндортранса области. «Утром и днем 28 октября на юге региона ожидаются сильный и мокрый снег, на дорогах сильная гололедица. Будьте внимательны и осторожны!» — уточнили в пресс-службе. По прогнозам синоптиков, в выходные с 28 по 29 октября в регионе будут снегопады. Температура ночью составит минус 2-10 градусов, днем — от минус двух до плюс трех градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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