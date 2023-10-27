Челябинских водителей предупредили о сложной дорожной обстановке на юге области

В южной части региона ожидаются снегопады и гололедица на дороге
На юге Челябинской области автомобилистов предупредили о сильных снегопадах и гололедице на дорогах 28 октября. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе миндортранса области.
«Утром и днем 28 октября на юге региона ожидаются сильный и мокрый снег, на дорогах сильная гололедица. Будьте внимательны и осторожны!» — уточнили в пресс-службе.
По прогнозам синоптиков, в выходные с 28 по 29 октября в регионе будут снегопады. Температура ночью составит минус 2-10 градусов, днем — от минус двух до плюс трех градусов.
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