27 октября 2023
26 октября 2023

Экс-сенатор от ЯНАО Зленко осталась работать в Совете Федерации

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание полпреда по УрФО с сенаторами и депутатами госдумы. Екатеринбург, зленко елена
Елена Зленко получила новый пост в Совфеде Фото:

Экс-сенатор от ЯНАО Елена Зленко осталась работать в Совете Федерации. Как Зленко сообщила URA.RU, она заняла пост сопредседателя экспертного совета при комитете по аграрной политике и природопользованию.

«Я сопредседатель экспертного совета на сегодня. Но это не окончательная точка, потому что я являюсь одним из авторов проекта по медицинским отходам и еще продолжаю работу над ним», — пояснила Зленко, которая официально сложила полномочия сенатора в сентябре.

Ранее URA.RU сообщало, что Елена Зленко покинула пост сенатора. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила ее за работу. Место сенатора от ЯНАО занял экс-депутат Тюменской облдумы Владимир Пушкарев.

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Экс-сенатор от ЯНАО Елена Зленко осталась работать в Совете Федерации. Как Зленко сообщила URA.RU, она заняла пост сопредседателя экспертного совета при комитете по аграрной политике и природопользованию. «Я сопредседатель экспертного совета на сегодня. Но это не окончательная точка, потому что я являюсь одним из авторов проекта по медицинским отходам и еще продолжаю работу над ним», — пояснила Зленко, которая официально сложила полномочия сенатора в сентябре. Ранее URA.RU сообщало, что Елена Зленко покинула пост сенатора. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила ее за работу. Место сенатора от ЯНАО занял экс-депутат Тюменской облдумы Владимир Пушкарев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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