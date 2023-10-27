Экс-сенатор от ЯНАО Зленко осталась работать в Совете Федерации

28 октября 2023 в 07:20 Размер текста - 17 +

Елена Зленко получила новый пост в Совфеде Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Экс-сенатор от ЯНАО Елена Зленко осталась работать в Совете Федерации. Как Зленко сообщила URA.RU, она заняла пост сопредседателя экспертного совета при комитете по аграрной политике и природопользованию. «Я сопредседатель экспертного совета на сегодня. Но это не окончательная точка, потому что я являюсь одним из авторов проекта по медицинским отходам и еще продолжаю работу над ним», — пояснила Зленко, которая официально сложила полномочия сенатора в сентябре. Ранее URA.RU сообщало, что Елена Зленко покинула пост сенатора. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила ее за работу. Место сенатора от ЯНАО занял экс-депутат Тюменской облдумы Владимир Пушкарев.

Экс-сенатор от ЯНАО Елена Зленко осталась работать в Совете Федерации. Как Зленко сообщила URA.RU, она заняла пост сопредседателя экспертного совета при комитете по аграрной политике и природопользованию. «Я сопредседатель экспертного совета на сегодня. Но это не окончательная точка, потому что я являюсь одним из авторов проекта по медицинским отходам и еще продолжаю работу над ним», — пояснила Зленко, которая официально сложила полномочия сенатора в сентябре. Ранее URA.RU сообщало, что Елена Зленко покинула пост сенатора. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила ее за работу. Место сенатора от ЯНАО занял экс-депутат Тюменской облдумы Владимир Пушкарев.