Губернатор ЯНАО Артюхов нашел нового сенатора в Совет Федерации. Инсайд

Депутат тюменской облдумы Пушкарев станет сенатором от ЯНАО в Совете Федерации

11 сентября 2023 в 19:01 Размер текста - 17 +

Владимир Пушкарев станет сенатором от ЯНАО в Совете Федерации Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов меняет своего сенатора. Место Елены Зленко в Совете Федерации займет депутат тюменской облдумы Владимир Пушкарев, который ранее заседал в Госдуме, сообщили URA.RU источники в истеблишменте региона. «Полномочия предыдущего сенатора Елены Зленко закончились в сентябре 2023 года. На эту должность от правительства ЯНАО будет утвержден Владимир Пушкарев, который уже работал в Москве. С 2016 по 2021 год он был депутатом Государственной Думы, заместителем председателя комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока», — сообщил источник. Также говорят, что на эту должность Артюхов рассматривал еще двух человек — главу Ноябрьска Алексея Романова и замгубернатора Татьяну Бучкову. Председатель тюменской облдумы Фуат Сайфитдинов уже подбирает кандидатуру, которой перейдет мандат Пушкарева. А Елене Зленко, по информации источников агентства, власти Ямала не сделали никаких предложений. Инсайдеры, близкие к властям Ямала, говорят, что она уже давно намекала, что хочет взять паузу. «Почти все уверены, что человек с ее опытом не сможет отдыхать слишком долго и возможно просто собирается сменить вид деятельности», — добавил источник. В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов меняет своего сенатора. Место Елены Зленко в Совете Федерации займет депутат тюменской облдумы Владимир Пушкарев, который ранее заседал в Госдуме, сообщили URA.RU источники в истеблишменте региона. «Полномочия предыдущего сенатора Елены Зленко закончились в сентябре 2023 года. На эту должность от правительства ЯНАО будет утвержден Владимир Пушкарев, который уже работал в Москве. С 2016 по 2021 год он был депутатом Государственной Думы, заместителем председателя комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока», — сообщил источник. Также говорят, что на эту должность Артюхов рассматривал еще двух человек — главу Ноябрьска Алексея Романова и замгубернатора Татьяну Бучкову. Председатель тюменской облдумы Фуат Сайфитдинов уже подбирает кандидатуру, которой перейдет мандат Пушкарева. А Елене Зленко, по информации источников агентства, власти Ямала не сделали никаких предложений. Инсайдеры, близкие к властям Ямала, говорят, что она уже давно намекала, что хочет взять паузу. «Почти все уверены, что человек с ее опытом не сможет отдыхать слишком долго и возможно просто собирается сменить вид деятельности», — добавил источник. В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.