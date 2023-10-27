27 октября 2023

ФСБ возбудила дело о покушении на экс-депутата Рады Царева

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ФСБ занялась делом о нападении на Олега Царева в Ялте Фото:

Федеральная служба безопасности РФ возбудила дело о посягательстве на общественного деятеля по факту покушения на бывшего депутата Рады Олега Царева. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ.

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«В ночь с 26 на 27 октября в Ялте совершено покушение на жизнь российского общественно-политического деятеля Царева Олега Анатольевича. По данному факту ФСБ России возбуждено уголовное дело по статье 277», — передает заявление ФСБ РИА Новости. Также сообщается о проведении неотложных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий.

Покушение на Олега Царева произошло в ночь на 27 октября. Он был найден с ножевыми ранениями. Позже глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что сейчас Царев находится в тяжелом состоянии.

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Федеральная служба безопасности РФ возбудила дело о посягательстве на общественного деятеля по факту покушения на бывшего депутата Рады Олега Царева. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ. «В ночь с 26 на 27 октября в Ялте совершено покушение на жизнь российского общественно-политического деятеля Царева Олега Анатольевича. По данному факту ФСБ России возбуждено уголовное дело по статье 277», — передает заявление ФСБ РИА Новости. Также сообщается о проведении неотложных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий. Покушение на Олега Царева произошло в ночь на 27 октября. Он был найден с ножевыми ранениями. Позже глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что сейчас Царев находится в тяжелом состоянии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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