ФСБ возбудила дело о покушении на экс-депутата Рады Царева

27 октября 2023 в 18:57 Размер текста - 17 +

ФСБ занялась делом о нападении на Олега Царева в Ялте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Федеральная служба безопасности РФ возбудила дело о посягательстве на общественного деятеля по факту покушения на бывшего депутата Рады Олега Царева. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ. Новость по теме Кто такой Олег Царев, на которого напали в Крыму «В ночь с 26 на 27 октября в Ялте совершено покушение на жизнь российского общественно-политического деятеля Царева Олега Анатольевича. По данному факту ФСБ России возбуждено уголовное дело по статье 277», — передает заявление ФСБ РИА Новости. Также сообщается о проведении неотложных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий. Покушение на Олега Царева произошло в ночь на 27 октября. Он был найден с ножевыми ранениями. Позже глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что сейчас Царев находится в тяжелом состоянии.

Федеральная служба безопасности РФ возбудила дело о посягательстве на общественного деятеля по факту покушения на бывшего депутата Рады Олега Царева. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ. «В ночь с 26 на 27 октября в Ялте совершено покушение на жизнь российского общественно-политического деятеля Царева Олега Анатольевича. По данному факту ФСБ России возбуждено уголовное дело по статье 277», — передает заявление ФСБ РИА Новости. Также сообщается о проведении неотложных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий. Покушение на Олега Царева произошло в ночь на 27 октября. Он был найден с ножевыми ранениями. Позже глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что сейчас Царев находится в тяжелом состоянии.