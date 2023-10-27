27 октября 2023

Арабские СМИ раскрыли ультиматум, который Израиль ставил ХАМАС

Al Arabiya: Израиль предлагал ХАМАС прекращение огня в обмен на пленных
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ХАМАС отказался отдавать Израилю пленных взамен на прекращение огня, пишут СМИ Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израиль предлагал движению ХАМАС прекращение огня в обмен на освобождение всех пленных и выдачу тел погибших израильтян, однако палестинские боевики отказались. Об этом сообщает арабское издание Al Arabiya.

Также авторы отметил, что ХАМАС просил Израиль объявить длительное перемирие. Однако Тель-Авив не дал ответ на это предложение.

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Израиль предлагал движению ХАМАС прекращение огня в обмен на освобождение всех пленных и выдачу тел погибших израильтян, однако палестинские боевики отказались. Об этом сообщает арабское издание Al Arabiya. Также авторы отметил, что ХАМАС просил Израиль объявить длительное перемирие. Однако Тель-Авив не дал ответ на это предложение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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