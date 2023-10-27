Арабские СМИ раскрыли ультиматум, который Израиль ставил ХАМАС

ХАМАС отказался отдавать Израилю пленных взамен на прекращение огня, пишут СМИ
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Израиль предлагал движению ХАМАС прекращение огня в обмен на освобождение всех пленных и выдачу тел погибших израильтян, однако палестинские боевики отказались. Об этом сообщает арабское издание Al Arabiya.
Также авторы отметил, что ХАМАС просил Израиль объявить длительное перемирие. Однако Тель-Авив не дал ответ на это предложение.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!