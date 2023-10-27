Арабские СМИ раскрыли ультиматум, который Израиль ставил ХАМАС

Al Arabiya: Израиль предлагал ХАМАС прекращение огня в обмен на пленных

27 октября 2023 в 20:05 Размер текста - 17 +

ХАМАС отказался отдавать Израилю пленных взамен на прекращение огня, пишут СМИ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израиль предлагал движению ХАМАС прекращение огня в обмен на освобождение всех пленных и выдачу тел погибших израильтян, однако палестинские боевики отказались. Об этом сообщает арабское издание Al Arabiya. Также авторы отметил, что ХАМАС просил Израиль объявить длительное перемирие. Однако Тель-Авив не дал ответ на это предложение.

Израиль предлагал движению ХАМАС прекращение огня в обмен на освобождение всех пленных и выдачу тел погибших израильтян, однако палестинские боевики отказались. Об этом сообщает арабское издание Al Arabiya. Также авторы отметил, что ХАМАС просил Израиль объявить длительное перемирие. Однако Тель-Авив не дал ответ на это предложение.