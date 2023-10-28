В чем суть резолюции ООН о прекращении огня, которую отверг Израиль

Генассамблея ООН приняла резолюцию Иордании о немедленном перемирии в Газе

28 октября 2023 в 11:39 Размер текста - 17 +

За немедленное перемирие выступили 120 стран Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Иордания совместно с 40 арабскими государствами выдвинула резолюцию по немедленному урегулированию палестино-израильского конфликта, которую поддержала Генассамблея ООН. URA.RU собрало главное о принятом документе. Кто поддержал резолюцию Резолюцию с призывом к немедленному перемирию поддержали 120 стран. Выступили против — 14, воздержались — 45. Для одобрения предложения необходимо набрать две трети голосов. Против принятия выступили Израиль, США, Австрия, Хорватия, Чехия, Гватемала, Венгрия, Маршалловы острова, Микронезия, Папуа — Новая Гвинея, Парагвай, Тонга и Фиджи. В чем суть содержания резолюции В тексте документа сказано, что Генассамблея ООН призывает к немедленному устойчивому перемирию, осуждает насилие, направленное на палестинских и израильских граждан. Резолюция требует соблюдения принципов гуманитарного права (беспрепятственная доставка продуктов и товаров в сектор Газа, допуск сотрудников ООН и гуманитарных миссий — примечание URA.RU), а также призывает Израиль отменить предписание по перемещению жителей Газы на юг территории. Какую поправку отклонила ООН Генассамблея ООН отклонила поправку, внесенную Канадой к резолюции Иордании, с осуждением атаки ХАМАС на Израиль. Поправка не смогла набрать две трети голосов. Поддержали внесение изменений 88 стран, против проголосовало 55. Израиль резко высказался в отношении резолюции Израиль резко осудил принятие Генассамблеей документа. Постпред государства Гилад Эрдан заявил, что у ООН не осталось «ни грамма легитимности или актуальности». Какова реакция России на резолюцию Генассамблеи ООН Постпред России при ООН Василий Небензя призвал соблюдать принятый документ. Дипломат подчеркнул, что необходимо прекратить насилие и скорее сесть за стол переговоров. По словам постппреда, итогом переговоров должно стать создание палестинского государства в Иерусалиме в границах 1967 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Иордания совместно с 40 арабскими государствами выдвинула резолюцию по немедленному урегулированию палестино-израильского конфликта, которую поддержала Генассамблея ООН. URA.RU собрало главное о принятом документе. Резолюцию с призывом к немедленному перемирию поддержали 120 стран. Выступили против — 14, воздержались — 45. Для одобрения предложения необходимо набрать две трети голосов. Против принятия выступили Израиль, США, Австрия, Хорватия, Чехия, Гватемала, Венгрия, Маршалловы острова, Микронезия, Папуа — Новая Гвинея, Парагвай, Тонга и Фиджи. В тексте документа сказано, что Генассамблея ООН призывает к немедленному устойчивому перемирию, осуждает насилие, направленное на палестинских и израильских граждан. Резолюция требует соблюдения принципов гуманитарного права (беспрепятственная доставка продуктов и товаров в сектор Газа, допуск сотрудников ООН и гуманитарных миссий — примечание URA.RU), а также призывает Израиль отменить предписание по перемещению жителей Газы на юг территории. Генассамблея ООН отклонила поправку, внесенную Канадой к резолюции Иордании, с осуждением атаки ХАМАС на Израиль. Поправка не смогла набрать две трети голосов. Поддержали внесение изменений 88 стран, против проголосовало 55. Израиль резко осудил принятие Генассамблеей документа. Постпред государства Гилад Эрдан заявил, что у ООН не осталось «ни грамма легитимности или актуальности». Постпред России при ООН Василий Небензя призвал соблюдать принятый документ. Дипломат подчеркнул, что необходимо прекратить насилие и скорее сесть за стол переговоров. По словам постппреда, итогом переговоров должно стать создание палестинского государства в Иерусалиме в границах 1967 года.