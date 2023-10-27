В Екатеринбурге собрали будущих звезд медиа — и привезли к ним топового продюсера. Фото

В Екатеринбурге стартовал финал фестиваля TIME CODE

28 октября 2023 в 13:42 Размер текста - 17 +

Фестиваль проводят 13-й раз. На фото — выступление Киры Альтман и Артема Соловейчика Фото: Денис Аллаяров © URA.RU В екатеринбургском Дворце молодежи проходит финал знаменитого на всю страну фестиваля молодежной журналистики TIME CODE. Профессионалы сферы медиа весь день разбирают работы старшеклассников и студентов (в конце будет награждение победителей) и параллельно слушают мастер-классы от экспертов федеральных медиа. В 2023 году это режиссер и сценарист Павел Морозов, главред «Таких дел» Евгения Волункова, ведущий обозреватель Business FM Кира Альтман, Артем Соловейчик, руководитель и главред издательского дома «Первое сентября». А хедлайнер — Татьяна Миронова, шоураннер, генпродюсер рейтинговых реалити-шоу «Звезды в Африке» и «Каникулы в Мексике». Она будет рассказывать, как начать карьеру на ТВ. Выступление Мироновой пройдет сразу после церемонии награждения. Конкурсантов (это около 800 человек из 80 городов и 46 регионов России) разделили на две лиги — школьную и студенческую, их представители соревнуются в нескольких номинациях (видео- и фоторепортажи, печатные СМИ, интернет-медиа, соцсети и так далее). Победители получат не только материальные призы (в частности, умные колонки «Алиса», велосипеды), но и возможность расти. Несколько лет назад, рассказала URA.RU глава оргкомитета TIME CODE Ирина Росинская, фестиваль поддержало Минпросвещения РФ, и теперь авторы лучших работ из числа школьников попадают на государственный информационный ресурс об одаренных детях России. «Кроме того, у нас есть соглашение с Уральским федеральным университетом о том, что лучшие ребята при поступлении на журфак освобождаются от творческого конкурса», — отметила Росинская. TIME CODE проводят с 2011 года, по словам его идеолога, начальника городского департамента образования Константина Шевченко (экс-директор Дворца молодежи), первоначальная идея вообще была в том, чтобы сделать фестиваль самиздата. «Но все же решили двигаться в направлении именно медиа», — поделился он. Чтобы перерасти чисто региональный уровень, «Таймкоду» потребовалось несколько лет. Это удалось в том числе благодаря тому, что сюда стали приезжать звезды. В разные годы на площадке выступали теперь уже бывший фронтмен «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, экс-главред Sports.ru, блогер Юрий Дудь (оба признаны Минюстом РФ иноагентами), телеведущие Александр Гордон и Андрей Максимов. В последние годы привозить по-настоящему топовых медийщиков стало сложнее: кого-то признали иноагентом, кто-то уехал из страны. Но TIME CODE живет. Жюри «прожаривает» молодых конкурсантов весь день Фото: Денис Аллаяров © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В екатеринбургском Дворце молодежи проходит финал знаменитого на всю страну фестиваля молодежной журналистики TIME CODE. Профессионалы сферы медиа весь день разбирают работы старшеклассников и студентов (в конце будет награждение победителей) и параллельно слушают мастер-классы от экспертов федеральных медиа. В 2023 году это режиссер и сценарист Павел Морозов, главред «Таких дел» Евгения Волункова, ведущий обозреватель Business FM Кира Альтман, Артем Соловейчик, руководитель и главред издательского дома «Первое сентября». А хедлайнер — Татьяна Миронова, шоураннер, генпродюсер рейтинговых реалити-шоу «Звезды в Африке» и «Каникулы в Мексике». Она будет рассказывать, как начать карьеру на ТВ. Выступление Мироновой пройдет сразу после церемонии награждения. Конкурсантов (это около 800 человек из 80 городов и 46 регионов России) разделили на две лиги — школьную и студенческую, их представители соревнуются в нескольких номинациях (видео- и фоторепортажи, печатные СМИ, интернет-медиа, соцсети и так далее). Победители получат не только материальные призы (в частности, умные колонки «Алиса», велосипеды), но и возможность расти. Несколько лет назад, рассказала URA.RU глава оргкомитета TIME CODE Ирина Росинская, фестиваль поддержало Минпросвещения РФ, и теперь авторы лучших работ из числа школьников попадают на государственный информационный ресурс об одаренных детях России. «Кроме того, у нас есть соглашение с Уральским федеральным университетом о том, что лучшие ребята при поступлении на журфак освобождаются от творческого конкурса», — отметила Росинская. TIME CODE проводят с 2011 года, по словам его идеолога, начальника городского департамента образования Константина Шевченко (экс-директор Дворца молодежи), первоначальная идея вообще была в том, чтобы сделать фестиваль самиздата. «Но все же решили двигаться в направлении именно медиа», — поделился он. Чтобы перерасти чисто региональный уровень, «Таймкоду» потребовалось несколько лет. Это удалось в том числе благодаря тому, что сюда стали приезжать звезды. В разные годы на площадке выступали теперь уже бывший фронтмен «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, экс-главред Sports.ru, блогер Юрий Дудь (оба признаны Минюстом РФ иноагентами), телеведущие Александр Гордон и Андрей Максимов. В последние годы привозить по-настоящему топовых медийщиков стало сложнее: кого-то признали иноагентом, кто-то уехал из страны. Но TIME CODE живет.