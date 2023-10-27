27 октября 2023

Автомобилистам ограничили движение по мосту, ведущему в спальный район Кургана

В Кургане ограничили движение по мосту на проспекте Голикова
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Строительство бассейна для студентов КГУ. Проспект Голикова. Курган, ремонт моста, проспект голикова, мост голикова
Движение ограничили на время ремонтных работ (архивное фото) Фото:

В Кургане на проспекте Маршала Голикова в районе моста перекрыли две полосы для движения автотранспорта. Об этом URA.RU сообщил подписчик.

«На Голикова закрыли две полосы — образовалась пробка. На месте работают сотрудники ДПС. Не удивлюсь, если затор многократно разрастется к понедельнику», — поделился мнением собеседник информационного агентства.

В мэрии пояснили, что ремонтные работы сначала будут выполнены на правой части моста, потом на левой. Такое решение было принято, чтобы не перекрывать движение полностью. В результате будут усилены шкафные конструкции мостового сооружения, пролечен бетон, отремонтирована тротуарная часть, на которой образовались провалы.

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В Кургане на проспекте Маршала Голикова в районе моста перекрыли две полосы для движения автотранспорта. Об этом URA.RU сообщил подписчик. «На Голикова закрыли две полосы — образовалась пробка. На месте работают сотрудники ДПС. Не удивлюсь, если затор многократно разрастется к понедельнику», — поделился мнением собеседник информационного агентства. В мэрии пояснили, что ремонтные работы сначала будут выполнены на правой части моста, потом на левой. Такое решение было принято, чтобы не перекрывать движение полностью. В результате будут усилены шкафные конструкции мостового сооружения, пролечен бетон, отремонтирована тротуарная часть, на которой образовались провалы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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