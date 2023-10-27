Автомобилистам ограничили движение по мосту, ведущему в спальный район Кургана

В Кургане ограничили движение по мосту на проспекте Голикова

28 октября 2023 в 14:07 Размер текста - 17 +

Движение ограничили на время ремонтных работ (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане на проспекте Маршала Голикова в районе моста перекрыли две полосы для движения автотранспорта. Об этом URA.RU сообщил подписчик. «На Голикова закрыли две полосы — образовалась пробка. На месте работают сотрудники ДПС. Не удивлюсь, если затор многократно разрастется к понедельнику», — поделился мнением собеседник информационного агентства. В мэрии пояснили, что ремонтные работы сначала будут выполнены на правой части моста, потом на левой. Такое решение было принято, чтобы не перекрывать движение полностью. В результате будут усилены шкафные конструкции мостового сооружения, пролечен бетон, отремонтирована тротуарная часть, на которой образовались провалы.

В Кургане на проспекте Маршала Голикова в районе моста перекрыли две полосы для движения автотранспорта. Об этом URA.RU сообщил подписчик. «На Голикова закрыли две полосы — образовалась пробка. На месте работают сотрудники ДПС. Не удивлюсь, если затор многократно разрастется к понедельнику», — поделился мнением собеседник информационного агентства. В мэрии пояснили, что ремонтные работы сначала будут выполнены на правой части моста, потом на левой. Такое решение было принято, чтобы не перекрывать движение полностью. В результате будут усилены шкафные конструкции мостового сооружения, пролечен бетон, отремонтирована тротуарная часть, на которой образовались провалы.