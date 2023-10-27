Автомобилистам ограничили движение по мосту, ведущему в спальный район Кургана

В Кургане на проспекте Маршала Голикова в районе моста перекрыли две полосы для движения автотранспорта. Об этом URA.RU сообщил подписчик.
«На Голикова закрыли две полосы — образовалась пробка. На месте работают сотрудники ДПС. Не удивлюсь, если затор многократно разрастется к понедельнику», — поделился мнением собеседник информационного агентства.
В мэрии пояснили, что ремонтные работы сначала будут выполнены на правой части моста, потом на левой. Такое решение было принято, чтобы не перекрывать движение полностью. В результате будут усилены шкафные конструкции мостового сооружения, пролечен бетон, отремонтирована тротуарная часть, на которой образовались провалы.
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