27 октября 2023

В Новом Уренгое ищут мальчика, который одет во все черное. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Школа-интернат. Челябинская область, подросток, дыра в заборе, беглец
В Новом Уренгое c 27 октября ищут подростка Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) разыскивают несовершеннолетнего Данила Бабичева, который был одет во все черное в день пропажи. Об этом сообщила пресс-служба ОМВД по городу.

«В Новом Уренгое разыскивается Данил Бабичев 2009 года рождения. С вечера 27 октября его местонахождение неизвестно. Был одет в черную шапку и куртку с мехом на капюшоне. На ногах у него черные ботинки с красными вставками», — написала пресс-служба ведомства в соцсети «ВКонтакте».

При себе у мальчика находилась черная спортивная сумка. Всех, кто обладает информацией о местонахождении подростка, сотрудники ОМВД просят сообщить в дежурную часть полиции по телефону 02 или 112.

Фото:

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В Новом Уренгое (ЯНАО) разыскивают несовершеннолетнего Данила Бабичева, который был одет во все черное в день пропажи. Об этом сообщила пресс-служба ОМВД по городу. «В Новом Уренгое разыскивается Данил Бабичев 2009 года рождения. С вечера 27 октября его местонахождение неизвестно. Был одет в черную шапку и куртку с мехом на капюшоне. На ногах у него черные ботинки с красными вставками», — написала пресс-служба ведомства в соцсети «ВКонтакте». При себе у мальчика находилась черная спортивная сумка. Всех, кто обладает информацией о местонахождении подростка, сотрудники ОМВД просят сообщить в дежурную часть полиции по телефону 02 или 112.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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