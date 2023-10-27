В Новом Уренгое c 27 октября ищут подростка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) разыскивают несовершеннолетнего Данила Бабичева, который был одет во все черное в день пропажи. Об этом сообщила пресс-служба ОМВД по городу.

«В Новом Уренгое разыскивается Данил Бабичев 2009 года рождения. С вечера 27 октября его местонахождение неизвестно. Был одет в черную шапку и куртку с мехом на капюшоне. На ногах у него черные ботинки с красными вставками», — написала пресс-служба ведомства в соцсети «ВКонтакте».

При себе у мальчика находилась черная спортивная сумка. Всех, кто обладает информацией о местонахождении подростка, сотрудники ОМВД просят сообщить в дежурную часть полиции по телефону 02 или 112.