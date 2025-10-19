Логотип РИА URA.RU
Футболисты «ФАКЕЛ ЯМАЛ» сыграли вничью в решающем матче Кубка России

19 октября 2025 в 17:32
Пройдет ли дальше команда решит матч между «ТЗМС» и «Металлургом»

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В Медногорске (Оренбургская область) футбольный клуб «ФАКЕЛ ЯМАЛ» из Нового Уренгоя сыграл вничью с командой «Саратов-Волга» в заключительном матче второй стадии Кубка России. Об этом написали в telegram-канал ФК «ФАКЕЛ ЯМАЛ».

«Не выиграли и не проиграли! На табло полный нейтралитет. Пройдем ли дальше — решит сегодняшний матч между „ТЗМС“ и „Металлургом“», — рассказывают в сообщении.

Встреча команд на поле завершилась со счетом 5:5. Решающая игра пройдет сегодня.

