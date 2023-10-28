В Москве возбудили 22 дела на мигрантов, уклоняющихся от военной службы

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Продление меры пресечения Елене Селищевой в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, следователь, прокурор, правосудие, суд
СК продолжает изучать личные дела мигрантов, чтобы найти уклонистов от службы в ВС РФ Фото:
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Призыв — 2023

В Москве Следственный комитет (СК) России открыл 22 уголовных дела против мигрантов, которые уклоняются от прохождения военной службы. Об этом сообщает СКР.

«К настоящему времени возбуждены 22 уголовных дела по факту уклонения от прохождения военной службы в отношении уроженцев Средней Азии, получивших ранее гражданство РФ», — говорится в telegram-канале СК. Отмечается, что более 80 мигрантов отправлены служить в ряды ВС РФ.

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При этом СК продолжает изучать личные дела граждан с двумя паспортами. Проверки направлены на выявление большего числа мигрантов, которые нарушают Конституцию РФ. В СК также проверяется законность приобретения гражданства. Его могут лишить, если выяснится, что мигрант попросту купил паспорт РФ. Осенний призыв закончится 31 декабря.

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В Москве Следственный комитет (СК) России открыл 22 уголовных дела против мигрантов, которые уклоняются от прохождения военной службы. Об этом сообщает СКР. «К настоящему времени возбуждены 22 уголовных дела по факту уклонения от прохождения военной службы в отношении уроженцев Средней Азии, получивших ранее гражданство РФ», — говорится в telegram-канале СК. Отмечается, что более 80 мигрантов отправлены служить в ряды ВС РФ. При этом СК продолжает изучать личные дела граждан с двумя паспортами. Проверки направлены на выявление большего числа мигрантов, которые нарушают Конституцию РФ. В СК также проверяется законность приобретения гражданства. Его могут лишить, если выяснится, что мигрант попросту купил паспорт РФ. Осенний призыв закончится 31 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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