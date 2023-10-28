Советник Пушилина назвал срок победы России над Украиной

Гагин: Украина может не дотянуть до весны из-за продвижения ВС РФ

28 октября 2023 в 17:35 Размер текста - 17 +

Армия России продвигается на нескольких участках фронта, доложил Ян Гагин Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина из-за продвижения армии России может капитулировать к весне. Об этом заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. «Все чаще из Белого дома слышны предположения, что Россия в ближайшие месяцы или недели одержит ряд тактических побед на фронте и закрепит свою инициативу до весны. Это на самом деле так. Такими темпами Украина может просто не дотянуть до конца зимы», — высказался Ян Гагин, его слова передают argumenti.ru. По словам Гагина, на ситуацию влияют кризис призывного возраста на Украине и снижение поставок западного оружия. Также советник Пушилина доложил, что армия России продвигается вперед на разных участках фронта. К весне все факторы создадут эффект домино, который заставит подразделения ВСУ оставить свои позиции, уверен Гагин. В последние выходные октября на Мальте пройдет третье обсуждение «формулы мира», которую разработал президент Украины Владимир Зеленский. Агентство Bloomberg пишет, что Китай, скорее всего, проигнорирует переговоры из-за разногласий по мирным планам. План Киева предполагает проведение переговоров при условии, что российские войска покинут зону СВО. Китай настаивает на обратном. Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия завершит спецоперацию только после выполнения поставленных задач. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина из-за продвижения армии России может капитулировать к весне. Об этом заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. «Все чаще из Белого дома слышны предположения, что Россия в ближайшие месяцы или недели одержит ряд тактических побед на фронте и закрепит свою инициативу до весны. Это на самом деле так. Такими темпами Украина может просто не дотянуть до конца зимы», — высказался Ян Гагин, его слова передают argumenti.ru. По словам Гагина, на ситуацию влияют кризис призывного возраста на Украине и снижение поставок западного оружия. Также советник Пушилина доложил, что армия России продвигается вперед на разных участках фронта. К весне все факторы создадут эффект домино, который заставит подразделения ВСУ оставить свои позиции, уверен Гагин. В последние выходные октября на Мальте пройдет третье обсуждение «формулы мира», которую разработал президент Украины Владимир Зеленский. Агентство Bloomberg пишет, что Китай, скорее всего, проигнорирует переговоры из-за разногласий по мирным планам. План Киева предполагает проведение переговоров при условии, что российские войска покинут зону СВО. Китай настаивает на обратном. Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия завершит спецоперацию только после выполнения поставленных задач.