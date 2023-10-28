В Москве мигрант выстрелил в женщину с ребенком и заявил о ненависти к русским

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Клипарт. Сургут, убийство, пистолет, оружие, стрельба, преступник, преступление, криминал
Против стрелявшего мигранта возбуждено уголовное дело, ему грозит до семи лет лишения свободы Фото:

На автобусной остановке в Москве мигрант выстрелил в женщину с шестилетней дочкой со словами «ненавижу русских». Мать просила, чтобы 23-летний уроженец Таджикистана со своими приятелями, которые курили, отошли от нее. Об этом пишут российские СМИ.

«[На остановке рядом с женщиной и ребенком] курили двое приезжих. Дама попросила их отойти подальше, чтобы ребенок не вдыхал дым. Парни отошли, но этого оказалось недостаточно. После повторной просьбы один из мужчин достал пистолет и под крики: „Ненавижу русских, Америка лучше!“ выстрелил», — передает информацию telegram-канал Mash. Отмечается, что мигрант стрелял в землю, однако пуля рикошетом попала в руку матери.

После выстрела мигранты пытались сбежать с места преступления — они запрыгнули в автобус. Однако сотрудники полиции, которых вызвала женщина, сумели догнать приезжих. Оказалось, что незадолго до этого инцидента мигрант стрелял и в другую женщину.

Mash пишет, что против задержанного возбуждено уголовное дело. По нему мигранту грозит до семи лет тюрьмы.

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На автобусной остановке в Москве мигрант выстрелил в женщину с шестилетней дочкой со словами «ненавижу русских». Мать просила, чтобы 23-летний уроженец Таджикистана со своими приятелями, которые курили, отошли от нее. Об этом пишут российские СМИ. «[На остановке рядом с женщиной и ребенком] курили двое приезжих. Дама попросила их отойти подальше, чтобы ребенок не вдыхал дым. Парни отошли, но этого оказалось недостаточно. После повторной просьбы один из мужчин достал пистолет и под крики: „Ненавижу русских, Америка лучше!“ выстрелил», — передает информацию telegram-канал Mash. Отмечается, что мигрант стрелял в землю, однако пуля рикошетом попала в руку матери. После выстрела мигранты пытались сбежать с места преступления — они запрыгнули в автобус. Однако сотрудники полиции, которых вызвала женщина, сумели догнать приезжих. Оказалось, что незадолго до этого инцидента мигрант стрелял и в другую женщину. Mash пишет, что против задержанного возбуждено уголовное дело. По нему мигранту грозит до семи лет тюрьмы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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