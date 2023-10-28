В Москве мигрант выстрелил в женщину с ребенком и заявил о ненависти к русским

28 октября 2023 в 21:53 Размер текста - 17 +

Против стрелявшего мигранта возбуждено уголовное дело, ему грозит до семи лет лишения свободы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU На автобусной остановке в Москве мигрант выстрелил в женщину с шестилетней дочкой со словами «ненавижу русских». Мать просила, чтобы 23-летний уроженец Таджикистана со своими приятелями, которые курили, отошли от нее. Об этом пишут российские СМИ. «[На остановке рядом с женщиной и ребенком] курили двое приезжих. Дама попросила их отойти подальше, чтобы ребенок не вдыхал дым. Парни отошли, но этого оказалось недостаточно. После повторной просьбы один из мужчин достал пистолет и под крики: „Ненавижу русских, Америка лучше!“ выстрелил», — передает информацию telegram-канал Mash. Отмечается, что мигрант стрелял в землю, однако пуля рикошетом попала в руку матери. После выстрела мигранты пытались сбежать с места преступления — они запрыгнули в автобус. Однако сотрудники полиции, которых вызвала женщина, сумели догнать приезжих. Оказалось, что незадолго до этого инцидента мигрант стрелял и в другую женщину. Mash пишет, что против задержанного возбуждено уголовное дело. По нему мигранту грозит до семи лет тюрьмы.

На автобусной остановке в Москве мигрант выстрелил в женщину с шестилетней дочкой со словами «ненавижу русских». Мать просила, чтобы 23-летний уроженец Таджикистана со своими приятелями, которые курили, отошли от нее. Об этом пишут российские СМИ. «[На остановке рядом с женщиной и ребенком] курили двое приезжих. Дама попросила их отойти подальше, чтобы ребенок не вдыхал дым. Парни отошли, но этого оказалось недостаточно. После повторной просьбы один из мужчин достал пистолет и под крики: „Ненавижу русских, Америка лучше!“ выстрелил», — передает информацию telegram-канал Mash. Отмечается, что мигрант стрелял в землю, однако пуля рикошетом попала в руку матери. После выстрела мигранты пытались сбежать с места преступления — они запрыгнули в автобус. Однако сотрудники полиции, которых вызвала женщина, сумели догнать приезжих. Оказалось, что незадолго до этого инцидента мигрант стрелял и в другую женщину. Mash пишет, что против задержанного возбуждено уголовное дело. По нему мигранту грозит до семи лет тюрьмы.